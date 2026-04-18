Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια κατατακτήριου αγώνα για τις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ στην «Πράσινη Κόλαση».

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εξελίχθηκε ο πρώτος από τους δύο αγώνες στο Νίρμπουργκρινγκ για το N24 Qualifiers, στον οποίο συμμετείχε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο 66χρονος Σουηδός, Γιούχα Μιέτινεν, έχασε τη ζωή του μετά από δυστύχημα στο οποίο συγκρούστηκαν συνολικά 7 αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Τέσσερα λεπτά πριν τη συμπλήρωσε μισής ώρας αγώνα στον τετράωρο αγώνα του Νίρμπουργκρινγκ, οι κόκκινες σημαίες έκαναν την εμφάνισή τους από τους βοηθούς πίστας. Η δράση διεκόπη δίχως κάποια επίσημη ενημέρωση. Το σύστημα τηλεμετρίας εμφάνιζε μια σειρά από αγωνιστικά αυτοκίνητα σταματημένα στο σημείο Κλόστερταλ.

Η Διεύθυνση Αγώνα ανακοίνωσε πως υπήρξε συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν συνολικά 7 αυτοκίνητα, όμως δεν υπήρχε κάποιο επίσημο πλάνο. Σύμφωνα με αναφορές που έγιναν στο paddock, ένα αγωνιστικό άφησε λάδια στο σημείο όπου τα αυτοκίνητα κινούνταν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα και το ατύχημα δεν άργησε να συμβεί.

Λίγο αργότερα μέσω επίσημης ενημέρωσης, επιβεβαιώθηκε πως ομάδα διάσωσης έσπευσε στο σημείο να απεγκλωβίσει τους οδηγούς μαρτυρώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στις 21:00 ώρα Ελλάδος, οι διοργανωτές μέσω συνέντευξης Τύπου επιβεβαίωσαν πως ο Γιούχα Μιέτινεν, ο οποίος οδηγούσε τη #121 BMW 325i, έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα αυτό. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 66χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ιατρικό κέντρο της πίστας όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Άλλοι έξι οδηγοί μεταφέρθηκαν επίσης στο ιατρικό κέντρο για προληπτικούς λόγους.

Ο 66χρονος Μιέτινεν ήταν ένας πολύπειρος ερασιτέχνης οδηγός, έχοντας στο ενεργητικό του 53 εκκινήσεις σε αγώνα αντοχής στο Νίρμπουργκρινγκ, 5 νίκες και 25 παρουσίες στο βάθρο.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Μιέτινεν.