Ο Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στο Balaton Park.

Η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας για το πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου και να βρουν τα όρια πίστας και μοτοσικλέτας.

Από τη διαδικασία αυτή ορίστηκαν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Ο Ακόστα σε δικό του ρυθμό

Ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές ήταν ο Πέδρο Ακόστα. Ο Ισπανός της KTM ήταν εξαιρετικός το απόγευμα στο Balaton Park και έδειξε να είναι ένα επίπεδο πάνω από τον ανταγωνισμό. Στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:36,827 και πλησίασε στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου το ρεκόρ πίστας.

Μάλιστα ήταν ο μόνος που κατέβηκε το 1:37, με τον 2ο της κατάταξης Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 να είναι 0,4 δλ πίσω του. Στην 3η θέση ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος επιβεβαίωσε την ταχύτητά του την Παρασκευή στο Balaton Park.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ για τη Gresini Racing ήταν στην 4η θέση, μπροστά από τον Άι Ογκούρα με τη δεύτερη Aprilia της Trackhouse Racing. Στην 6η θέση ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να έχε διαφορά 0,6 δλ από την κορυφή. Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν βελτίωσε το χρόνο του στα τελευταία λεπτά, αλλά πήρε την 7η θέση, μπροστά από τον Ντιόγκο Μορέιρα της LCR Honda. Την πρώτη 10άδα συμπήρωσαν οι Χόρχε Μαρτίν της Aprilia και Τζακ Μίλερ της Pramac Racing.

Οι παραπάνω 10 αναβάτες πήραν την απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές ακολουθούν στις 11:50 ώρα Ελλάδος.

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