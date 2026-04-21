Ford: H Mustang GTD έσπασε νέο ρεκόρ στο Νίρμπουργκρινγκ (vid)

H νέα έκδοση της Mustang GTD ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των επιδόσεων κατεβάζοντας κατά 11 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε στο Νίρμπουργκρινγκ.

Λιγότερο από έναν χρόνο αφότου έσπασε το φράγμα των 7 λεπτών στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ Νορντσλάιφε, η Mustang GTD κατέρριψε το δικό της ρεκόρ, σταματώντας το χρονόμετρο στο καθ’ όλα εντυπωσιακό 6:40.835. Με αυτή την επίδοση, η Ford κατακτά τους δύο ταχύτερους χρόνους στην «Πράσινη Κόλαση» μεταξύ των Αμερικανών κατασκευαστών, με το Ford GT MkIV να είναι το δεύτερο μοντέλο στη σχετική λίστα.

Επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητές της στην «Πράσινη Κόλαση», η νέα Ford Mustang GTD Competition αποτελεί την κορωνίδα της σειράς Mustang GTD και των μοντέλων υψηλών επιδόσεων της οικογένειας Mustang. Ο πρόεδρος και CEO της αμερικανικής μάρκας, Τζιμ Φάρλεϊ, τόνισε για το επίτευγμα με νόημα: «Η υπόσχεσή μας έγινε πράξη».

Ο οδηγός πίσω από το ρεκόρ

Με οδηγό, για ακόμη μία φορά, τον εργοστασιακό οδηγό των Ford Racing και Multimatic, Ντιρκ Μίλερ, η νέα Mustang GTD Competition σημείωσε στο Nürburgring τον έκτο ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία Pre-Production/Prototype.

Ο διευθυντής της Ford Racing, Μαρκ Ράσμπρουκ, ανέφερε: «Το Νίρμπουργκρινγκ αποδεικνύει ότι οι γνώσεις που αντλούμε από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν μένουν μόνο στην πίστα, καθώς ενσωματώνονται απευθείας στα αυτοκίνητα δρόμου. Οι μηχανικοί μας στους αγώνες κάνουν τα οχήματα της Ford καλύτερα. Για εμάς, κάθε πίστα είναι ένα πεδίο δοκιμών».

Η μηχανική πίσω από το νέο ρεκόρ

Για να βελτιώσει κατά περισσότερο από 11 δλ. τον προηγούμενο χρόνο-σημείο αναφοράς της Mustang GTD στην κατηγορία Production (6:52.072), οι άνθρωποι της Ford επικεντρώθηκαν με απόλυτη προσήλωση σε τρεις βασικούς τομείς:

Περισσότερη ισχύς: Χάρη σε αναβαθμίσεις τόσο στο hardware όσο και στις ρυθμίσεις του κινητήρα, ο υπερτροφοδοτούμενος V8 των 5,2 λίτρων της νέας Mustang GTD Competition αποδίδει ισχύ που υπερβαίνει τα 826 ίππους της αρχικής Mustang GTD.

Προηγμένη αεροδυναμική: Με βάση το υπάρχον σύστημα Drag Reduction System (DRS), η νέα Mustang GTD Competition διαθέτει τροποποιήσεις στην πίσω πτέρυγα, δευτερεύοντα αεροδυναμικά πτερύγια στο εμπρός μέρος καθώς και αεροδυναμικά καλύμματα στους πίσω τροχούς από ανθρακονήματα, με στόχο την αύξηση της συνολικής κάθετης δύναμης χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή στην αεροδυναμική ισορροπία.

Αυξημένη πρόσφυση: Νέα ελαστικά υψηλών επιδόσεων

Μείωση βάρους: Οι νέες ζάντες από μαγνήσιο, τα νέα ανθρακονημάτινα μπάκετ καθίσματα, το σύστημα ανάρτησης με ελαφρύτερα αμορτισέρ καθώς και άλλες επιπλέον παρεμβάσεις συμβάλλουν στη μείωση του βάρους