Φορολογικός έλεγχος από τις ιταλικές αρχές στους οδηγούς της Formula 1, με αρκετούς οδηγούς να βρίσκονται στο μικροσκόπιο.

Ένα νέο, απρόβλεπτο μέτωπο ανοίγει για τη Formula 1. Οι ιταλικές φορολογικές αρχές προχωρούν σε αυστηρότερο έλεγχο για τα εισοδήματα οδηγών που αγωνίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια επί ιταλικού εδάφους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο, η Guardia di Finanza της Μπολόνια (σ.σ. η οικονομική αστυνομία της χώρας) έχει ξεκινήσει έρευνες που αφορούν τόσο ομάδες όσο και οδηγούς, εξετάζοντας αν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι για εισοδήματα που προέκυψαν από συμμετοχή σε αγώνες στην Ιταλία.

Το νομικό πλαίσιο για τους ξένους αθλητές

Η βάση της υπόθεσης βρίσκεται στη φορολογική νομοθεσία της Ιταλίας, η οποία προβλέπει ότι αθλητές που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας οφείλουν να φορολογούνται για εισοδήματα που προκύπτουν από δραστηριότητες εντός της επικράτειάς της.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μέρος των απολαβών ενός οδηγού που σχετίζεται με αγώνα στην Ιταλία μπορεί να θεωρηθεί φορολογητέο εκεί.

Ωστόσο, η εφαρμογή του κανόνα μέχρι σήμερα δεν ήταν πάντα συνεπής, κάτι που φαίνεται πλέον να αλλάζει.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί την τρέχουσα κατάσταση είναι η πιθανή αναδρομική προσέγγιση των αρχών. Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες οικονομικού ελέγχου που δεν περιορίζονται στο παρόν, αλλά ενδέχεται να επεκταθούν και σε προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για αποστολή επιστολών προς οδηγούς. Τα αιτήματα των ιταλικών αρχών ζητούν φορολογικές δηλώσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τα εισοδήματά τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη, πλήρης επιβεβαίωση της διαδικασίας σε δημόσιο επίπεδο.

Superb from Verstappen 🤩



The four-time world champ takes victory in @redbullracing's 400th grand prix 👏#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/H59o9eMhd3 — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Στο επίκεντρο συμβόλαια και χορηγίες

Ο έλεγχος δεν αφορά μόνο τους βασικούς μισθούς των οδηγών, αλλά επεκτείνεται και σε πιο σύνθετες πηγές εισοδήματος. Οι αρχές φέρονται να εξετάζουν:

συμβόλαια οδηγών

εμπορικές συμφωνίες

χορηγίες που σχετίζονται με παρουσία σε αγώνες

Στόχος είναι να προσδιοριστεί ποιο μέρος των συνολικών απολαβών συνδέεται άμεσα με δραστηριότητα στην Ιταλία. Οι έρευνες σχετίζονται με Grand Prix που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία σε πίστες όπως η Μόντσα, η Ίμολα και το Μουτζέλο.

Πιθανές συνέπειες και νομικές παράμετροι

Σε περίπτωση που προκύψουν οφειλές, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σε υψηλά ποσά μη καταβληθέντων φόρων ενδέχεται να προκύψουν και ποινικές διαστάσεις, πέρα από τα πρόστιμα. Ωστόσο, κάθε περίπτωση θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες:

το πώς ορίζεται το φορολογητέο εισόδημα

ποιος είχε την ευθύνη δήλωσης ή παρακράτησης

ποιες διεθνείς φορολογικές συμφωνίες εφαρμόζονται

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.