Andeli Mototouring: Cappadocia Road Trip 2026

Σε ένα συναρπαστικό μοτοσυκλετιστικό ταξίδι στην καρδιά της Τουρκίας, η ANDELI προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πολυδιάστατη εμπειρία γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά.

Η γειτονική μας Τουρκία είναι μια χώρα αχανής, με ανθρώπους φιλόξενους και η οποία αποτελεί ένα μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό. Μνημεία άλλων εποχών και πλήθος κατακτητών ανά τους αιώνες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε όλη την έκτασή της, από τα παράλια του Αιγαίου έως τα απόκρημνα βουνά στο βορρά και τις αχανείς εκτάσεις της ανατολής. Από την κοντινή μας Μικρά Ασία με την αρχαία Έφεσο, μέχρι την Καππαδοκία και φυσικά την Κωνσταντινούπολη, μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας βρίσκεται εκεί. Από τα παράλια της Ιωνίας, την Τροία, την Έφεσο μέχρι το Προκόπι, θα ακολουθήσουμε ένα τμήμα του πασίγνωστου «δρόμου του μεταξιού», θα πιούμε τσάι με μέντα, θα ψωνίσουμε μπαχάρια στις ξακουστές αγορές της χώρας, θα δοκιμάσουμε παραδοσιακά φαγητά και γλυκά και θα «γνωρίσουμε» τις παραδοσιακές τέχνες της χώρας.

Οδήγησε μέσα από εναλλαγές τοπίων, από παραθαλάσσιες διαδρομές έως ηφαιστειακά οροπέδια, από αρχαίες πόλεις μέχρι ζωντανά αστικά κέντρα, αγορές, γεύσεις και αρώματα Ανατολής. Πρώτη μας στάση το Τσανάκαλε στην περιοχή της αρχαίας Τροίας, εκεί όπου ο ελληνικός μύθος έγινε παγκόσμια ιστορία και το καθιστά ιδανική αρχή για ένα ταξίδι μνήμης. Ακολουθεί η μαγευτική Κωνσταντινούπολη, η πόλη που ενώνει δύο ηπείρους, με ανεπανάληπτα μνημεία όπως η Αγία Σοφία, το Μπλε Τζαμί και η Βασιλική Κινστέρνα, αλλά και ζωντανές αγορές και παραδοσιακές γεύσεις. Συνεχίζουμε προς τα βάθη της Τουρκίας, την Καππαδοκία, όπου η φύση και η ιστορία δημιουργούν ένα σκηνικό χωρίς προηγούμενο.

Λαξευμένες ελληνορθόδοξες εκκλησίες, μοναστήρια των πρώτων χριστιανικών χρόνων, μαγευτικές διαδρομές αλλά και τα αερόστατα που γεμίζουν τον ουρανό κάθε ανατολή, καθιστούν την περιοχή έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς του ταξιδιού. Σαφώς δεν μπορούμε να παραλείψουμε το εντυπωσιακό Παμούκαλε, γνωστό από την αρχαιότητα ως Ιεράπολη, Ελληνιστική πόλη φημισμένη για τις ιαματικές της πηγές. Οι λευκές ασβεστολιθικές αναβαθμίδες (τραβερτίνες) και τα ερείπια της αρχαίας πόλης συνθέτουν έναν τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς και Ελληνικής ιστορικής σημασίας.

Όλοκληρώνουμε αυτό το ταξίδι στο Κιουσάντασι με επίσκεψη στην επιβλητική Έφεσσο, έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η Βιβλιοθήκη του Κέλσου, το μεγάλο θέατρο και ο Ναός της Αρτέμιδος αποκαλύπτουν το μεγαλείο του Ιωνικού Ελληνισμού. Κάθε επίσκεψη στην Τουρκία ξεδιπλώνει και μια καινούρια πτυχή της. Σε αυτό το ταξίδι θα πλημμυρίσουμε από εικόνες, συναισθήματα και αρώματα της Ανατολής.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 2026 ή επικοινωνήστε μαζί μας και εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας σε ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο.

ANDELI MOTOTOURING: Λ. Μεσογείων 355, Χαλάνδρι, 2106533968, [email protected]

