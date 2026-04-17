Fiat 500 Hybrid: Επιστροφή στις ρίζες με υβριδική τεχνολογία

Το εμβληματικό μοντέλο της ιταλικής μάρκας γίνεται πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και με κινητήρα εσωτερικής καύσης, πλαισιώνοντας την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση 500e.

Η Fiat προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση ενίσχυσης της γκάμας του 500, λανσάροντας τη νέα υβριδική έκδοση που στοχεύει να καλύψει το κενό ανάμεσα στην παραδοσιακή μετακίνηση και στον πλήρη εξηλεκτρισμό. Το νέο Fiat 500 Hybrid διατηρεί τη γνώριμη αισθητική που το καθιέρωσε, προσφέροντας πλέον μια λύση χαμηλότερου κόστους κτήσης για όσους αναζητούν ένα κομψό και ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης.

Το μοντέλο καταφθάνει στην Ελλάδα σε δύο τύπους αμαξώματος, Hatchback και Cabrio, εξασφαλίζοντας ότι η πολυφωνία που χαρακτηρίζει την ιστορία του 500 παραμένει αναλλοίωτη. Παρόλο που η σιλουέτα του ταυτίζεται με εκείνη της ηλεκτρικής έκδοσης, υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες που μαρτυρούν την παρουσία του κινητήρα βενζίνης κάτω από το καπό.

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες και διαστάσεις

Εξωτερικά, η υβριδική έκδοση διαφοροποιείται κυρίως από τον νέο αεραγωγό στον εμπρός προφυλακτήρα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ψύξη του θερμικού κινητήρα, καθώς και από το λογότυπο "Hybrid" που κοσμεί την πίσω πόρτα. Οι διαστάσεις του παραμένουν εξαιρετικά συμπαγείς, με το μήκος να ορίζεται στα 3.631 mm και το μεταξόνιο στα 2.322 mm, καθιστώντας το ένα από τα πλέον ευέλικτα οχήματα για το αστικό περιβάλλον.

Στο εσωτερικό, η εργονομία ακολουθεί τα πρότυπα της τελευταίας γενιάς του μοντέλου, με έμφαση στη συνδεσιμότητα και την ποιότητα των υλικών. Η καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις επιβάτες, ενώ η ανάρτηση (MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτος άξονας πίσω) έχει ρυθμιστεί με γνώμονα την άνεση στις καθημερινές διαδρομές εντός πόλης.

Υβριδικό σύστημα κίνησης 65 ίππων

Στην καρδιά του 500 Hybrid βρίσκεται ένας τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,0 λίτρου, ο οποίος συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V και αποδίδει 65 ίππους (48 kW) και ροπή 92 Nm. Το σύνολο συνεργάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, μια επιλογή που επιτρέπει στον οδηγό να εκμεταλλεύεται καλύτερα τις δυνατότητες του κινητήρα, ενώ το σύστημα Stop&Start συμβάλλει στον περιορισμό της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 (117 g/km).

Η επιλογή αυτής της ήπιας υβριδικής τεχνολογίας εξασφαλίζει χαμηλά πάγια έξοδα και ελεύθερη κίνηση στον Δακτύλιο, χωρίς να απαιτείται η φόρτιση σε εξωτερική πηγή. Είναι μια πρόταση που απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν την οικονομία ενός σύγχρονου κινητήρα χωρίς την πολυπλοκότητα των μεγαλύτερων υβριδικών συστημάτων.

Εκδόσεις και επίπεδα εξοπλισμού

Το Fiat 500 Hybrid διατίθεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Pop, Icon και la Prima. Η εισαγωγική έκδοση Pop περιλαμβάνει τον βασικό εξοπλισμό άνεσης (A/C, LED φώτα ημέρας, ζάντες 15”), ενώ η έκδοση Icon αναβαθμίζει την εμπειρία με το σύστημα infotainment 10,25”, αυτόματο κλιματισμό και ζάντες αλουμινίου 16”.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση la Prima, η οποία διαθέτει premium στοιχεία όπως καθίσματα από τεχνόδερμα, LED προβολείς, κάμερα οπισθοπορείας και ζάντες 17 ιντσών. Η δομή αυτή επιτρέπει στο μοντέλο να κινείται σε ένα ευρύ φάσμα τιμών, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες ενός βασικού μεταφορικού μέσου όσο και εκείνες ενός lifestyle οχήματος με πλήρη εξοπλισμό.

Τιμολογιακή πολιτική και τοποθέτηση στην αγορά

Οι τιμές για το νέο Fiat 500 Hybrid ξεκινούν από τα 19.213 € για την έκδοση Pop, καθιστώντας το σημαντικά πιο προσιτό από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η οποία ξεκινά από τα 27.223 € (με την κρατική επιδότηση). Η έκδοση Icon κοστίζει 20.713 €, ενώ η κορυφαία la Prima φτάνει τα 22.713 €.

Με την κίνηση αυτή, η Fiat δείχνει να αναγνωρίζει ότι η πλήρης μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί χρόνο και ενδιάμεσες λύσεις. Το 500 Hybrid έρχεται να δώσει μια πρακτική απάντηση, προσφέροντας το εμβληματικό design της μάρκας σε ένα πακέτο που συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με την προσβασιμότητα που παραδοσιακά χαρακτήριζε το «πεντακοσάρι».