Ο Όμιλος Srellantis εξετάζει παραχώρηση των εργοστασίων του στην Dongfeng, σε μια προσπάθεια να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να ανακόψει την πίεση από BYD και VW.

Η Stellantis βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την αναβίωση της συνεργασίας της με την κινεζική Dongfeng, μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον παραγωγικό χάρτη της Ευρώπης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εταιρείες εξετάζουν ένα πλάνο κοινής παραγωγής οχημάτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε κινεζικό έδαφος. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην αξιοποίηση των υπολειτουργούντων εργοστασίων της Stellantis στη Γηραιά Ήπειρο, προσφέροντας ταυτόχρονα στην Dongfeng μια «κερκόπορτα» για την αποφυγή των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκπρόσωποι της κρατικής κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας επισκέφθηκαν πρόσφατα παραγωγικές μονάδες στη Γερμανία και την Ιταλία, αξιολογώντας την πιθανότητα επένδυσης ή ακόμα και εξαγοράς ορισμένων εξ αυτών σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Stellantis, αντιμετωπίζοντας διακυμάνσεις στη ζήτηση και έντονο ανταγωνισμό από κολοσσούς όπως η Volkswagen και η BYD, αναζητά τρόπους να θωρακίσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το πολιτικά οδυνηρό κλείσιμο εργοστασίων.

Η αναθέρμανση μιας ιστορικής σχέσης

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών δεν αποτελεί καινοτομία, καθώς οι ρίζες της εντοπίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν το PSA Group -πρόδρομος της Stellantis- δημιούργησε κοινοπραξία με την Dongfeng για την είσοδό του στην αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά. Αν και τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις και η παραγωγή αυτής της συνεργασίας συρρικνώθηκαν δραματικά λόγω του εγχώριου ανταγωνισμού στην Κίνα, η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί νέα δεδομένα που καθιστούν την επαναπροσέγγιση αμοιβαία επωφελή.

Πέρα από την Dongfeng, η Stellantis έχει ανοίξει διαύλους επικοινωνίας και με άλλους κινεζικούς παίκτες, όπως η Xiaomi και η Xpeng, ενώ ήδη συνεργάζεται στενά με τη Leapmotor για τη διάθεση των μοντέλων της στην Ευρώπη. Η πρόθεση του ομίλου είναι να χρησιμοποιήσει την κινεζική τεχνολογία για να ενισχύσει τις μάρκες μαζικής παραγωγής του, όπως η Fiat και η Opel, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν ανταγωνιστικές σε μια αγορά που απαιτεί προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.

Το «στοίχημα» των premium μαρκών και η πίεση στην Ιταλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση της Maserati και της Alfa Romeo, δύο εμβληματικών μαρκών που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού. Η Maserati, η οποία παράγει αποκλειστικά στην Ιταλία, αντιμετωπίζει σημαντική πτώση πωλήσεων, ιδιαίτερα στην Κίνα, γεγονός που την οδήγησε στο να δηλώσει ανοιχτή σε τεχνολογικές συνεργασίες. Το εργοστάσιο στο Cassino, όπου κατασκευάζονται μοντέλα της Alfa Romeo και της Maserati, ήταν η μοναδική μονάδα της Stellantis στην Ιταλία που σημείωσε κάμψη παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η είσοδος ενός Κινέζου εταίρου στην παραγωγή επί ευρωπαϊκού εδάφους θα μπορούσε να προσφέρει τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας για τη διατήρηση αυτών των ιστορικών μονάδων σε λειτουργία. Οι Κινέζοι κατασκευαστές, από την πλευρά τους, αναζητούν εναγωνίως τρόπους τοπικής παραγωγής για να παρακάμψουν τους εμπορικούς φραγμούς της ΕΕ, καθιστώντας τα «άδεια» εργοστάσια της Stellantis μια ελκυστική ευκαιρία.

Διαφορετικές ταχύτητες ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η στρατηγική αναζήτηση της Stellantis αναδεικνύει τις αποκλίνουσες πορείες των δραστηριοτήτων της στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ενώ στην Ευρώπη ο όμιλος εστιάζει στην αναδιάρθρωση και τις συμμαχίες με κινεζικές εταιρείες, στις ΗΠΑ επενδύει περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανανέωση της γκάμας της Jeep. Στην αμερικανική αγορά, οι κινεζικές επενδύσεις περιπλέκονται από αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση κινεζικής τεχνολογίας, γεγονός που αναγκάζει τη Stellantis να ακολουθεί μια πιο αυτόνομη και δαπανηρή προσέγγιση.

Ο όμιλος έχει ήδη προσλάβει συμβούλους από την McKinsey & Co. για να συνδράμουν σε αυτή την ευρεία αναθεώρηση των λειτουργιών του. Οι οριστικές αποφάσεις και τα επόμενα στρατηγικά βήματα αναμένεται να ανακοινωθούν από τον CEO Αντόνιο Φιλόζα κατά τη διάρκεια της ημέρας των κεφαλαιαγορών στις 21 Μαΐου. Εκεί θα αποσαφηνιστεί αν η Stellantis θα δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στη Βόρεια Αμερική, μετατρέποντας την Ευρώπη σε ένα πεδίο υβριδικών συνεργασιών με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία.