Τα γεγονότα των τριών πρώτων αγώνων επισπεύδουν τις αλλαγές που «μαγειρεύει» η Formula 1 με την FIA και θα εφαρμοστούν από τον επόμενο αγώνα στο Μαϊάμι.

Το Grand Prix Ιαπωνίας επιβεβαίωσε πως χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στους κανονισμούς και μάλιστα σύντομα. Το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν και οι τεράστιες διαφορές ταχύτητας έφεραν στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που είχε τεθεί στο τραπέζι από τις χειμερινές δοκιμές: το μοντέλο διαχείρισης ενέργειας του 2026 δημιουργεί καταστάσεις που δεν είναι ούτε ασφαλείς ούτε επιτρέπουν στους οδηγούς να μάχονται όπως θέλουν.

Με διαφορές ταχύτητας που φτάνουν τα 50 χλμ/ώρα μεταξύ μονοθεσίων που κάνουν επίθεση και άλλων που φορτίζουν μπαταρία, η Formula 1 αναγκάζεται πλέον να επανεξετάσει δομικά στοιχεία των κανονισμών.

Οι κατατακτήριες στο προσκήνιο

Πέρα από την ασφάλεια, η FIA μαζί με τη Formula 1 θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση των κατατακτήριων δοκιμών. Οι οδηγοί δεν μπορούν να πιέσουν στο απόλυτο όριο, μιας και η διαχείριση ενέργειας της μπαταρίας υπαγορεύει τη χρήση του lift and coast πριν το φρενάρισμα για ορισμένες στροφές.

Παράλληλα, η εικόνα των μονοθεσίων που χάνουν έως και 50 χλμ/ώρα στο τέλος των ευθειών λόγω του super clippint είναι πλέον εμφανώς προβληματική. Αυτό δεν αφορά μόνο την οδηγική προσέγγιση, αλλά και την εικόνα που έχει το κοινό.

Στις 9 Απριλίου είναι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ της FIA, της FOM, των ομάδων της F1 και εκπροσώπων των κατασκευαστών. Ορισμένες προτάσεις που έχουν εξεταστεί είναι οι εξής:

Μείωση της απόδοσης ενέργειας από 350kW σε 200kW στο γύρο

Αύξηση της ανάκτησης ενέργειας μέσω super clipping

Ανακατανομή ενέργειας κατά μήκος των ευθειών

Ωστόσο, τόσο οι προσομοιώσεις όσο και τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι αυτές οι λύσεις δεν πρόκειται να αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα.

Nico Hulkenberg hit the top speed around Suzuka! ⏱️

The Audi driver is this weekend's @Aramco Speed Master 🏎️💨



Check out the full leaderboard 👉 https://t.co/VpKM14ZprK #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/MTIYXhOtHK — Formula 1 (@F1) March 30, 2026

Το νέο πλάνο

Σύμφωνα με το The Race, υπάρχει μια κατεύθυνση που κερδίζει έδαφος έναντι άλλων και προβλέπει τη μείωση της ανάκτησης ενέργειας στο γύρο. Το όριο ανάκτησης στη Σουζούκα έπεσε από τα 9 MJ στα 8 MJ, ενώ εξετάζεται η μείωση ακόμη και στα 6 MJ για τους επόμενους αγώνες. Αυτό ενδέχεται όχι μόνο να εξαλείψει την ανάγκη για lift and coast στις κατατακτήριες αλλά και να περιορίσει τις μεγάλες διαφορές ταχύτητας.

Το μεγάλο αρνητικό της προκειμένης λύσης είναι πως τα μονοθέσια θα γίνουν αισθητά πιο αργά. Οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για διαφορά ταχύτητας στο γύρο έως και 2 δευτερόλεπτα.

What better than one view of the race start? Three 🙌 🎥 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/hnrBqlm1Tu — Formula 1 (@F1) March 30, 2026

Το active aero στο προσκήνιο

Μια πιο ριζοσπαστική ιδέα που εξετάζεται σοβαρά είναι δομικές αλλαγές στη χρήση των ενεργών αεροδυναμικών (active aero). To «straight mode» όπως ονομάζεται σκέφτεται να επιτρέψει τη χρήση του σε περισσότερα σημεία της πίστας, ακόμη και να το αφήσει ελεύθερο προς χρήση στους οδηγούς όποτε εκείνοι το επιθυμούν.

Αυτό θα μείωνε σημαντικά την οπισθέλκουσα (drag) στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου, θα μείωνε την ανάγκη απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας και θα έδινε στα μονοθέσια καλύτερη επιτάχυνση.

Το πιο ενδιαφέρον στο όλο ζήτημα είναι πως θα δημιουργούσε ένα νέο πεδίο στρατηγικής. Οι ομάδες θα αναθεωρούσαν την αεροδυναμική τους στρατηγική ανά πίστα, κάτι που θα άλλαζε τη μορφή των αγώνων.

Το σίγουρο είναι πως η Formula 1 δεν ψάχνει απλώς διορθώσεις στους κανονισμούς, αλλά μεγάλες αλλαγές που θα φέρουν νέα δεδομένα στο φετινό πρωτάθλημα.