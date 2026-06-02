Οι πίστες όπως αυτή του Πριγκιπάτου του Μονακό θα δυσκολέψουν τη Red Bull Racing όπως ανέφερε ο πολυπρωταθλητής της Formula 1 Μαξ Φερστάπεν.

Παρότι η Red Bull Racing έχει καταφέρει να βελτιώσει την απόδοσή της σε αρκετούς τομείς από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς δεν έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα. Τις βασικές αδυναμίες της RB22 δεν διστάζει να τις συζητήσει εκτεταμένα ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός παραδέχεται ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί όσο θα ήθελε, παρά τη μετάβαση στους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Το πρόβλημα αυτό συνδέεται άρρηκτα με τη σχεδιαστική φιλοσοφία του εργοστασίου των «ταύρων» και την κατεύθυνση που ακολουθεί το σχεδιαστικό τμήμα.

Ο Φερστάπεν ανησυχεί ενόψει Μονακό

Το θέμα είχε ήδη φανεί στο Grand Prix Καναδά. Η χρήση των κερμπ αποτελεί βασικό στοιχείο για έναν γρήγορο γύρο στην πίστα του Μόντρεαλ, με την RB22 να είναι πολύ ευαίσθητη εκεί. Ωστόσο, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο απαιτητική στους δρόμους του Μονακό. Ο Φερστάπεν εξήγησε τι ισχύει με τη βασική αδυναμία του μονοθεσίου του:

«Σε κάθε πίστα που έχει πολλές αναπηδήσεις το οδόστρωμα θα δυσκολευτούμε. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του μονοθεσίου μας αυτή τη στιγμή και με το πώς πρέπει να ρυθμίσεις το μονοθέσιο ώστε να απορροφά τις αναπηδήσεις χωρίς να χάνεις αεροδυναμική απόδοση. Δεν έχουμε βρει ακόμη την ιδανική λύση. Ήμασταν λίγο καλύτεροι στο Μαϊάμι, αλλά εκεί η πίστα δεν είχε τόσες αναπηδήσεις η άσφαλτος. Αυτό μας έκανε πιο εύκολο να βρούμε το σωστό στήσιμο».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο Μονακό, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής απάντησε:

«Ναι, αυτό θα είναι υπέροχο... Νομίζω ότι θα χρειαστώ καινούρια πλάτη», είπε με χιούμορ.

Ένα πρόβλημα που ακολουθεί τη Red Bull χρόνια

Το εντυπωσιακό είναι ότι η συγκεκριμένη αδυναμία δεν αποτελεί κάτι καινούριο για τη Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα και στην εποχή των ground effect μονοθεσίων, όταν αυτά έπρεπε να κινούνται πολύ κοντά στο έδαφος και με ιδιαίτερα σκληρές αναρτήσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί του 2026 βασίζονται λιγότερο στο ύψος από το έδαφος, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Ο Φερστάπεν παραδέχθηκε ότι ούτε η ίδια η ομάδα έχει ακόμη κατανοήσει πλήρως την αιτία:

«Αν γνωρίζαμε ακριβώς τι το προκαλεί, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Έχω κάποιες ιδέες και πάνω σε αυτές θα δουλέψουμε τώρα», δήλωσε.

Ο επικεφαλής της RBR, Λοράν Μεκίς, έσπευσε να τονίσει πως η ομάδα του μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, όποιες κι αν είναι αυτές: «Οι άνθρωποί μας στο εργοστάσιο αναλύουν τα πάντα ώστε να βρουν μια λύση που όχι μόνο θα διορθώνει το πρόβλημα, αλλά θα προσθέτει και χρόνο γύρου».

