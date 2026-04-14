Η επίθεση των «ζόμπι»: Τα μοντέλα που αρνούνται να πεθάνουν

Πώς το καταργημένο Fiat 500X κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό 500e στην αγορά των ΗΠΑ.

Υπάρχουν ειδήσεις που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν το ημερολόγιο γράφει 1η Απριλίου ή αν οι νόμοι της αγοράς έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από τη λογική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πωλήσεων της Stellantis για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στις ΗΠΑ, το Fiat 500X –ένα crossover που έχει σταματήσει να παράγεται εδώ και τρία χρόνια– κατάφερε να ξεπεράσει σε πωλήσεις το μοναδικό νέο μοντέλο της Fiat που πωλείται στην Αμερική, το αμιγώς ηλεκτρικό 500e.

Τα νούμερα είναι χαμηλά μεν αλλά δεν κάνουν λάθος: 71 «ξεχασμένα» Fiat 500X που βρίσκονταν σε κάποιες σκοτεινές γωνιές των αντιπροσωπειών βρήκαν αγοραστή, την ώρα που μόλις 68 άτομα πείστηκαν να επενδύσουν στο ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό 500e. Φαίνεται πως η πρακτικότητα των τεσσάρων θυρών και η γνώριμη αίσθηση ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης νίκησαν κατά κράτος το ιταλικό στιλ και την αθόρυβη μετακίνηση.

H Stellantis ξέρει πώς να «ανασταίνει νεκρούς»

Το φαινόμενο των «αυτοκινήτων-ζόμπι» (μοντέλα που συνεχίζουν να εμφανίζονται στις ταξινομήσεις χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής τους) δεν είναι άγνωστο, αλλά σπάνια αυτά τα «φαντάσματα» καταφέρνουν να επισκιάσουν νέα μοντέλα. Το Fiat 500e, με την αυτονομία των περίπου 240 χιλιομέτρων και την τσουχτερή τιμή των 30.000+ δολαρίων, φαίνεται πως δυσκολεύεται να βρει το κοινό του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Η ειρωνεία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτεί κανείς ότι το 500X δεν είναι ο μόνος «νεκρός» που αρνείται να αναπαυθεί. Στην ίδια έκθεση πωλήσεων εμφανίζονται 23 Jeep Renegade (επίσης καταργημένο από το 2023) και 45 Dodge Challenger να βρίσκουν νέους ιδιοκτήτες. Είναι να απορεί κανείς αν οι πωλητές της Stellantis έχουν ειδική εκπαίδευση στο να ξεθάβουν στοκ από το παρελθόν ή αν οι Αμερικανοί καταναλωτές κάνουν μια σιωπηλή επανάσταση ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων.

Η Fiat στις ΗΠΑ βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη πραγματικότητα. Με μια γκάμα που αποτελείται από ένα μόνο μοντέλο (το 500e), η μάρκα προσπαθεί να επιβιώσει σε μια αγορά που λατρεύει τα μεγάλα μεγέθη και την ελευθερία κινήσεων. Όταν όμως το πιο δημοφιλές σου αυτοκίνητο είναι ένα που δεν παράγεις πια, τότε ίσως το μήνυμα των καταναλωτών είναι μάλλον ξεκάθαρο.

