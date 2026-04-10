IONIQ: Η «πλανητική επίθεση» της Hyundai στην Κίνα

Η κορεατική εταιρεία λανσάρει τη μάρκα IONIQ στην Κίνα, με μια νέα στρατηγική που θέλει τα αυτοκίνητα να «περιφέρονται» γύρω από τον οδηγό.

Η Hyundai Motor Company επέλεξε την καρδιά του Πεκίνου για να ανακοινώσει την επίσημη έναρξη της μάρκας IONIQ στην κινεζική αγορά, παρουσιάζοντας δύο πρωτότυπα μοντέλα που μοιάζουν να έχουν έρθει από το μέλλον. Με το σύνθημα «Lead, don’t follow» (Οδήγησε, μην ακολουθείς), η εταιρεία παρουσιάζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα κινητικότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πιο ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικών στον κόσμο.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει μια ιδιαίτερη ονοματολογία: στο εξής, τα μοντέλα IONIQ στην Κίνα θα παίρνουν ονόματα από πλανήτες. Όπως εξήγησε η εταιρεία, αυτή η επιλογή συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε όχημα «περιφέρεται» γύρω από τον πελάτη, ο οποίος παραμένει το κεντρικό σημείο αναφοράς.

VENUS και EARTH: Δύο κόσμοι, μία ηλεκτρική φιλοσοφία

Τα δύο πρωτότυπα που παρουσιάστηκαν, το VENUS και το EARTH, αποτελούν τον «πυλώνα» της νέας σχεδιαστικής κατεύθυνσης της μάρκας. Διαθέτουν μια μοναδική σιλουέτα μιας καμπύλης (single-curve silhouette), η οποία δημιουργεί μια έντονη και αναγνωρίσιμη εικόνα από την πρώτη ματιά.

Η Hyundai δεν σταματά στο design. Για την αγορά της Κίνας, ανακοίνωσε την υιοθέτηση τεχνολογιών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, όπως τα συστήματα EREV (Extended Range Electric Vehicles)/ δηλαδή ηλεκτρικά οχήματα με διευρυμένη αυτονομία μέσω ενός μικρού κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί ως γεννήτρια.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα αυτόνομης οδήγησης σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους, ενισχύοντας την εμπειρία του «έξυπνου cockpit». Όπως δήλωσε ο Λι Φενγκάνγκ, Πρόεδρος της Beijing Hyundai, στόχος είναι η δημιουργία μοντέλων που συνδυάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα της IONIQ με τις ψηφιακές απαιτήσεις των Κινέζων αγοραστών.

