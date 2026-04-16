Ο Λιούις Χάμιλτον εξηγεί τη δύσκολη πλευρά της επιτυχίας ενός οδηγού στη Formula 1 και τον ρόλο που παίζουν οι άνθρωποι που είναι δίπλα του σε αυτό το ταξίδι.

H Formula 1 δεν είναι απλά ένα σπορ στο οποίο αγωνίζονται ορισμένοι από τους καλύτερους οδηγούς του πλανήτη. Είναι ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό, στο οποίο το παραμικρό λάθος κοστίζει και το βλέμμα όλου του πλανήτη είναι στραμμένο πάνω στους οδηγούς.

Τα παραπάνω δημιουργούν ένα περιβάλλον έντονης πίεσης, η οποία γίνεται ολοένα και πιο αισθητή στους οδηγούς που μάχονται για την κορυφή και κάνουν πρωταθλητισμό. Αυτή η πλευρά δεν φαίνεται στον έξω κόσμο, με τη ζωή στην κορυφή δεν είναι πάντα όπως φαίνεται προς τα έξω.

Οι επιτυχίες δεν φέρνουν την ευτυχία

Ο Λιούις Χάμιλτον, ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, μίλησε ανοιχτά για τη λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της επιτυχίας. Ο Βρετανός θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η ζωή στην κορυφή συνοδεύεται και από μια έντονη αίσθηση απομόνωσης:

«Οι επιτυχίες δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Μπορεί να είναι μοναχικά στην κορυφή, ειδικά όταν είσαι ο πρώτος. Δεν σημαίνει τίποτα χωρίς την οικογένεια, χωρίς την ομάδα σου και χωρίς ανθρώπους με τους οποίους πορεύεσαι μαζί. Αν δεν μπορείς να το μοιραστείς και να ζήσεις τη στιγμή, τότε είναι σαν να μην έχει καμία αξία», είπε αρχικά.

Η διαδρομή που τον καθόρισε

Ο Χάμιλτον μετρά 7 παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1 και είναι ο μοναδικός οδηγός στην ιστορία με τριψήφιο αριθμό νικών και pole position. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο έπρεπε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της καθημερινότητας από μικρό παιδί.

Μιλώντας για τα βιώματα που τον καθόρισαν σαν άτομο, ο 41χρονος είπε: «Θα έλεγα ότι οι στιγμές που με διαμόρφωσαν περισσότερο ήταν περιβαλλοντικές. Ξυλοδαρμοί, καυγάδες, bullying, προσβολές, όλα αυτά τα πράγματα που δέχθηκα. Άνθρωποι που μου έλεγαν να γυρίσω στη χώρα μου, όλα αυτά τα κράτησα μέσα μου για να με δυναμώσουν. Αυτά είναι που με διαμόρφωσαν σε αυτό που είμαι σήμερα. Είναι μια συσσώρευση από μικρές πληγές και τραύματα».

Η καριέρα και το επόμενο βήμα

Η πορεία του Χάμιλτον στη Formula 1 είναι ήδη ιστορική. Από την ένταξή του στη McLaren σε νεαρή ηλικία, μέχρι την κυριαρχία του με τη Mercedes-AMG, όπου κατέκτησε έξι τίτλους από το 2014 έως το 2020, ο ίδιος έχει καθορίσει μια ολόκληρη εποχή.

Το 2026 είναι τη δεύτερη χρονιά του με τη Scuderia Ferrari, σε μια νέα προσπάθεια να επιστρέψει στην κορυφή. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως η νέα SF-26 έχει μέσα της το δικό του DNA και δεν βλέπει την ώρα να έρθουν οι επιτυχίες για τις οποίες παλεύει.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.