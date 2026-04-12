BMW iX5 Hydrogen: Πώς επιτυγχάνεται η αυτονομία των 750 χλμ.

Η BMW παρουσιάζει το καινοτόμο σύστημα «Hydrogen Flat Storage», λύνοντας το γρίφο της χωροταξίας και της εμβέλειας στα μοντέλα που κινούνται με υδρογόνο.

Το BMW Group κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την καθιέρωση του υδρογόνου ως βιώσιμης εναλλακτικής λύσης, παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή τεχνολογία δεξαμενών για την BMW iX5 Hydrogen. Η καινοτομία εστιάζεται στο νέο σύστημα BMW Hydrogen Flat Storage, το οποίο επιτρέπει την αύξηση της αυτονομίας έως και τα 750 χιλιόμετρα, προσφέροντας ταυτόχρονα κορυφαία χωροταξική απόδοση.

Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στη σχεδίαση των δεξαμενών, οι οποίες είναι πλέον επίπεδες και συμβατές με την μπαταρία υψηλής τάσης Gen6 της μάρκας. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα υδρογόνου ενσωματώνεται στο όχημα χωρίς να στερεί καθόλου χώρο από την καμπίνα των επιβατών. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Dr Joachim Post, μέλος του ΔΣ της BMW, πρόκειται για ένα «εγκαταστασιακό Tetris», όπου κάθε πελάτης παίρνει το σύστημα κίνησης που του ταιριάζει χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην πρακτικότητα.

7 κιλά υδρογόνου σε 5 λεπτά

Το νέο σύστημα αποτελείται από επτά δεξαμενές υψηλής πίεσης (700 bar), κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Οι δεξαμενές είναι συνδεδεμένες παράλληλα μέσα σε ένα στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο και ελέγχονται από μια κεντρική βαλβίδα.

Χωρητικότητα: Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 7 κιλά υδρογόνου.

Ταχύτητα Ανεφοδιασμού: Η πλήρωση των δεξαμενών από το μηδέν ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Ασφάλεια: Οι δεξαμενές επωφελούνται από τη μηχανική προστασία που παρέχει η ίδια η δομή του αμαξώματος.

Η iX5 Hydrogen εξοπλίζεται με την τεχνολογία κυψελών καυσίμου Gen3, η οποία είναι ισχυρότερη και πιο αποδοτική από κάθε προηγούμενη γενιά. Παράλληλα, χρησιμοποιεί το νέο λογισμικό ελέγχου "Heart of Joy", εξασφαλίζοντας την οδηγική απόλαυση που χαρακτηρίζει κάθε BMW.

Μία γραμμή παραγωγής για πέντε διαφορετικά συστήματα κίνησης

Η στρατηγική «ανοιχτής τεχνολογίας» της BMW αποδεικνύεται στην πράξη μέσω της ευέλικτης αρχιτεκτονικής της νέας X5. Το ίδιο μοντέλο μπορεί πλέον να παραχθεί στην ίδια γραμμή παραγωγής σε πέντε διαφορετικές παραλλαγές: αμιγώς ηλεκτρικό (BEV), plug-in υβριδικό (PHEV), αποδοτικά συμβατικά σύνολα (ICE) και πλέον με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

Αυτή η ευελιξία μειώνει την τεχνική πολυπλοκότητα και το κόστος παραγωγής, ενώ διευκολύνει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη ένταξη της BMW iX5 Hydrogen στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της εταιρείας το 2028.

