BMW και Rimac συνεργάζονται για την επόμενη γενιά μπαταριών της i7

Η μετάβαση στις κυψέλες Gen6 υπόσχεται αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 20% και βελτιστοποιημένους χρόνους φόρτισης.

Το BMW Group ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την κροατική Rimac Technology, με αντικείμενο την ανάπτυξη και προμήθεια συστημάτων μπαταριών υψηλής τάσης για την αμιγώς ηλεκτρική BMW i7. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της γερμανικής εταιρείας στην έκτη γενιά (Gen6) της τεχνολογίας eDrive, εστιάζοντας στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση της εμπειρίας φόρτισης.

Κεντρικό στοιχείο της νέας τεχνολογίας αποτελούν οι κυλινδρικές κυψέλες ιόντων λιθίου τύπου 4695. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δημοσιοποίησε η BMW, οι νέες αυτές κυψέλες προσφέρουν κατά 20% υψηλότερη ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με τις πρισματικές κυψέλες της προηγούμενης γενιάς (Gen5). Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την ενσωμάτωση μεγαλύτερης χωρητικότητας ενέργειας στον ίδιο διαθέσιμο χώρο, επεκτείνοντας την αυτονομία της ηλεκτρικής ναυαρχίδας της μάρκας.

Τεχνική αναβάθμιση

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας κυψελών Gen6 με τον υφιστάμενο σχεδιασμό των μονάδων Gen5 επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της θερμικής διαχείρισης και της ηλεκτρικής απόδοσης. Πέρα από την αυξημένη εμβέλεια, η BMW i7 θα επωφεληθεί από υψηλότερη ισχύ φόρτισης, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον φορτιστή. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της BMW για τη σταδιακή μεταφορά τεχνολογιών της «Neue Klasse» σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των μοντέλων της.

Η Rimac Technology αναλαμβάνει τον ρόλο του προμηθευτή πρώτης βαθμίδας (Tier 1), αναπτύσσοντας και κατασκευάζοντας τα συστήματα αποθήκευσης στο νέο Rimac Campus στην Κροατία. Στη συνέχεια, οι μονάδες θα αποστέλλονται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Ντίνγκολφινγκ, όπου πραγματοποιείται η τελική συναρμολόγηση της Σειράς 7.

Παγκόσμια πρεμιέρα στην Κίνα

Η σύμπραξη αυτή υπογραμμίζει τη μετατόπιση της Rimac από έναν κατασκευαστή υπεραυτοκινήτων περιορισμένης παραγωγής σε έναν κρίσιμο τεχνολογικό εταίρο για έργα μεγάλης κλίμακας. Ο Τόμας Ένγκελχαρτ, αντιπρόεδρος της BMW, επισήμανε ότι η χρήση προηγμένων συστημάτων αποθήκευσης είναι καθοριστική για τη διατήρηση των premium χαρακτηριστικών οδήγησης στην ηλεκτρική εποχή.

Η επίσημη παρουσίαση της αναβαθμισμένης BMW i7 με τη νέα τεχνολογία μπαταριών έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της έκθεσης Auto China στο Πεκίνο. Η επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς για την πρεμιέρα αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της Κίνας για τις πωλήσεις των πολυτελών ηλεκτρικών λιμουζινών της μάρκας.

