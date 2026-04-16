BMW iX3 40: Η «Neue Klasse» αποκτά νέα «εισαγωγική» έκδοση

Η νέα ΒMW iX3 40 γίνεται η entry-level έκδοση του μοντέλου με 320 ίππους, αυτονομία 635 χιλιομέτρων και αρχιτεκτονική 800V.

Η BMW συνεχίζει την επίθεσή της στην ηλεκτρική κατηγορία, παρουσιάζοντας τη νέα iX3 40, τη δεύτερη έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού SAV που βασίζεται στην πολυδιαφημισμένη πλατφόρμα Neue Klasse. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που φέρνει τις κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες της μάρκας σε ένα πιο προσιτό επίπεδο τιμής, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ουσία.

Στην καρδιά της iX3 40 βρίσκεται η έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive (Gen6), η οποία έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για αρχιτεκτονική 800V. Ένας ηλεκτροκινητήρας EESM απόδοσης 235 kW (320 hp) και 500 Nm ροπής κινεί τους πίσω τροχούς, προσφέροντας την κλασική οδηγική αίσθηση που περιμένει κανείς από μια BMW. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ/ώρα.

Φόρτιση έως 300 kW

Η αποδοτικότητα είναι το μεγάλο «όπλο» της νέας iX3 40. Χάρη στις νέες κυλινδρικές κυψέλες ιόντων λιθίου, οι οποίες έχουν 20% μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, η μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 82,6 kWh προσφέρει αυτονομία έως και 635 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP. Η φιλοσοφία «cell-to-pack» και η δομή «pack-to-open-body» ενσωματώνουν τη μπαταρία ως δομικό στοιχείο του οχήματος, μειώνοντας το βάρος και βελτιώνοντας την ακαμψία.

Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, η αρχιτεκτονική 800V δείχνει τα δόντια της. Η iX3 40 υποστηρίζει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC έως 300 kW, επιτρέποντας την προσθήκη 300 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά παραμονής σε κατάλληλο ταχυφορτιστή. Η αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 80% απαιτεί μόλις 21 λεπτά, ενώ για την οικιακή φόρτιση διατίθεται στάνταρ φορτιστής AC 11 kW, με προαιρετική επιλογή για 22 kW.

Το «Heart of Joy» χτυπάει κι εδώ

Η BMW δεν αναβαθμίζει μόνο το hardware αλλά και το λογισμικό. Η νέα iX3 40 εξοπλίζεται με τον κεντρικό υπολογιστή «Heart of Joy», ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα με ταχύτητα 20 φορές μεγαλύτερη από τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτός ο «υπερεγκέφαλος» ελέγχει τα πάντα, από τη δυναμική συμπεριφορά μέχρι τη λειτουργία Soft Stop, η οποία υπόσχεται την πιο ομαλή διαδικασία πέδησης στην ιστορία της μάρκας, εξαφανίζοντας κραδασμούς και θορύβους κατά την ακινητοποίηση.

Στο εσωτερικό, την παράσταση κλέβει το BMW Panoramic iDrive και το νέο Operating System X. Η εμπειρία χρήσης ενισχύεται από τον αναβαθμισμένο BMW Intelligent Personal Assistant, ο οποίος πλέον ενσωματώνει τεχνολογία AI (Large Language Model) από την Amazon Alexa. Αυτό επιτρέπει πιο φυσικούς διαλόγους και τη δυνατότητα του συστήματος να διατυπώνει δικές του απαντήσεις, προσφέροντας έναν πραγματικά διαισθητικό έλεγχο των λειτουργιών του οχήματος.

Η τιμή της στην Ελλάδα

Η νέα BMW iX3 40 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς δρόμους το καλοκαίρι του 2026. Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων, με την τιμή των 63.000 ευρώ να περιλαμβάνει έναν πλούσιο βασικό εξοπλισμό, πανομοιότυπο με αυτόν της ισχυρότερης iX3 50 xDrive. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η BMW είναι έτοιμη να ηγηθεί της νέας ηλεκτρικής πραγματικότητας, προσφέροντας τεχνολογία αιχμής σε ένα πακέτο που βγάζει νόημα για τον σύγχρονο οδηγό.