Κορυφαίοι οδηγοί στην ιστορία της Formula 1 μετράνε τις περισσότερες νίκες σε μία ομάδα, αλλά ένας μόνο μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Η ιστορία της Formula 1 έχει χτιστεί πάνω σε συνεργασίες που ξεπερνούν το ταλέντο ενός οδηγού και αγγίζουν το επίπεδο μιας ολόκληρης εποχής. Σχέσεις οδηγού-ομάδας που όχι μόνο έφεραν τίτλους, αλλά καθόρισαν την ταυτότητα του σπορ.

Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και δίχως ένα από αυτά τα συστατικά τα βιβλία της ιστορίας δεν θα είχαν γραφτεί με τον ίδιο τρόπο.

Χάμιλτον και Mercedes – Μια συνεργασία ορόσημο

Στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός με τη Mercedes-AMG μετρά 84 νίκες από το 2013 που πήγε στη γερμανική ομάδα. Το σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά η συνέπεια σε βάθος χρόνου και η δυνατότητα της μίας πλευράς να βγάζει τον καλύτερο εαυτό της άλλης.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος κατέκτησε 72 νίκες για τη Scuderia Ferrari από το 1996 έως το 2006. Πρόκειται για μια συνεργασία που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Formula 1, με τον Γερμανό να γίνεται ο πρώτος επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μόλις στα 28 του χρόνια ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας. Ο Ολλανδός μετρά 71 νίκες στη Formula 1, όλες με μονοθέσιο της Red Bull Racing. To νεαρό της ηλικίας του, εφόσον δεν αποχωρήσει από το σπορ στο τέλος της σεζόν, σημαίνει πως μπορεί να ξεπεράσει τους Χάμιλτον και Σουμάχερ.

«Βαριά» ονόματα ολοκληρώνουν τη λίστα

Η παρουσία οδηγών όπως ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο Άιρτον Σένα και ο Αλέν Προστ δεν θα μπορούσε να λείψει από την λίστα. Ο Γερμανός πήρε 38 νίκες με τη Red Bull Racing, ενώ οι δύο άλλοι με τη McLaren Racing.

H λίστα ολοκληρώνεται με τρεις ακόμη παγκόσμιους πρωταθλητές. Ο Νάιτζελ Μάνσελ βρίσκεται στη λίστα με τη Williams, ο Τζιμ Κλαρκ με τη Lotus, ενώ τη 10άδα κλείνει ο πρωταθλητής του 2016, Νίκο Ρόσμπεργκ.

Πέρα από τους αριθμούς

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς στατιστικά. Είναι η απόδειξη ότι στη Formula 1, η επιτυχία δεν είναι ποτέ ατομική, ενώ το ταλέντο είναι απαραίτητο για να «γράψεις» τέτοια εντυπωσιακά νούμερα.

Θέση Οδηγός Ομάδα Νίκες 1 Λιούις Χάμιλτον Mercedes-AMG 84 2 Μίκαελ Σουμάχερ Ferrari 72 3 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 71 4 Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull Racing 38 5 Άιρτον Σένα McLaren 35 6 Αλέν Προστ McLaren 30 7 Νάιτζελ Μάνσελ Williams 28 8 Τζιμ Κλαρκ Lotus 25 9 Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 23

