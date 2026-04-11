Μεγάλες αλλαγές αναμένονται στο MotoGP το 2027, με τη Yamaha να προχωρά σε μία κίνηση ιδιαίτερης σημασίας. Η ιαπωνική ομάδα, σύμφωνα με το motorsport.com προχώρησε σε συμφωνία με τον Άι Ογκούρα ώστε να τον εντάξει στην ομάδα της από την επόμενη σεζόν.

Ο Ογκούρα αγωνίζεται φέτος με την Trackhouse Racing και τις μοτοσικλέτες της Aprilia και έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις. Ο Ιάπωνας από το 2027 αναμένεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και θα γίνει εργοστασιακός αναβάτης.

Από τις ακαδημίες της Honda στην εργοστασιακή Yamaha

Ο 25χρονος Άι Ογκούρα είχε αναδειχθεί μέσα από το σύστημα της Honda, ωστόσο αποχώρησε μετά από διαφωνίες με τη διοίκηση. Η εξέλιξή του συνεχίστηκε στη Moto2, όπου κατέκτησε τον τίτλο το 2024 με Boscoscuro και την ομάδα MT Helmets, ανοίγοντας τον δρόμο για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Το 2025 ξεχώρισε με την 5η θέση στον αγώνα της Ταϊλάνδης στο ντεμπούτο του, ενώ και το 2026 διατηρεί σταθερή παρουσία στο top 5, με εμφανίσεις σε Ταϊλάνδη και Βραζιλία. Στο GP ΗΠΑ, μια μηχανική βλάβη τον έθεσε εκτός μάχης ενώ διεκδικούσε ακόμη και βάθρο.

Ο νέος teammate του Ογκούρα στη Yamaha

O Ογκούρα θα πλαισιώσει στη Yamaha τον Χόρχε Μαρτίν. Ο Ισπανός αναμένεται να αποχωρήσει από την Aprilia, με τη θέση του να παίρνει ο Πέκο Μπανάια. Έτσι, η Yamaha θα αποκτήσει ένα εντελώς καινούργιο οδηγικό δίδυμο, καθώς ο Φάμπιο Κουαρταραρό ετοιμάζει βαλίτσες για Honda.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία Ογκούρα και Yamaha θεωρείται κλεισμένη, οι επίσημες ανακοινώσεις καθυστερούν.

Ο λόγος είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κατασκευαστών και του MotoGP για τη νέα συμφωνία Ομονοίας, ανάλογη της Formula 1, που θα ισχύει για τα επόμενα πέντε χρόνια. Όταν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν, όλες οι μετακινήσεις αναβατών θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται η μία μετά την άλλη.