Το νέο compact μοντέλο της Tesla, που σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι «στα σκαριά», αλλάζει τη στρατηγική του Ίλον Μασκ και στοχεύει στην κυριαρχία της μαζικής αγοράς.

Η Tesla βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός ολοκαίνουργιου, μικρότερου και σημαντικά φθηνότερου ηλεκτρικού SUV, το οποίο στοχεύει να τοποθετηθεί κάτω από το Model Y, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Reuters. Το νέο μοντέλο δεν θα αποτελεί μια απλή παραλλαγή των υφιστάμενων Model 3 ή Model Y, αλλά ένα τελείως νέο όχημα που σχεδιάζεται από το μηδέν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα αυτοκίνητο με μήκος περίπου 4,28 μέτρα, γεγονός που το καθιστά σημαντικά πιο κοντό από το Model Y, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις αστικές μετακινήσεις.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική του Ίλον Μασκ, ο οποίος το 2024 είχε δείξει να εγκαταλείπει το πλάνο για ένα φθηνό ηλεκτρικό αυτοκίνητο (το περιβόητο «Model 2»), δίνοντας προτεραιότητα στα αυτόνομα οχήματα και τα ανθρωποειδή ρομπότ. Ωστόσο, η Tesla φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλέον ότι η πλήρης αυτονομία και η νομοθετική της αποδοχή θα καθυστερήσουν σε πολλές παγκόσμιες αγορές. Έτσι, το νέο SUV σχεδιάζεται με την προοπτική να είναι αυτόνομο, αλλά να προσφέρει πάντα την επιλογή του ανθρώπινου ελέγχου με τιμόνι και πεντάλ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και «δίαιτα» 500 κιλών

Για να επιτευχθεί η χαμηλότερη τιμή πώλησης, η Tesla στοχεύει σε μια δραστική μείωση του βάρους και του κόστους παραγωγής. Το νέο compact SUV αναμένεται να ζυγίζει περίπου 1,5 τόνους, όντας σχεδόν 500 κιλά ελαφρύτερο από το Model Y. Η μείωση αυτή θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης ενός μόνο ηλεκτροκινητήρα και μιας μικρότερης μπαταρίας, η οποία θα προσφέρει μεν μικρότερη αυτονομία σε σχέση με τα τρέχοντα μοντέλα, αλλά θα είναι υπεραρκετή για τις καθημερινές ανάγκες της κατηγορίας.

Η παραγωγή του μοντέλου αναμένεται να ξεκινήσει από το εργοστάσιο της Σαγκάης στην Κίνα, το οποίο αποτελεί τον βασικό κόμβο παραγωγής και εξαγωγών της εταιρείας. Ωστόσο, στα σχέδια της Tesla περιλαμβάνεται η επέκταση της παραγωγής τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, ώστε να αποφευχθούν οι δασμοί και να καλυφθεί η αναμενόμενη υψηλή ζήτηση. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει ρευστό και δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για το πότε (και αν) το νέο μοντέλο θα μπει στην παραγωγή.

Το στοίχημα της τιμής

Η Tesla επιδιώκει να τοποθετήσει το νέο μοντέλο σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από το Model 3, το οποίο αποτελεί σήμερα την εισαγωγική πρόταση της μάρκας. Στην αγορά της Κίνας, το Model 3 ξεκινά από τα $34.000 (περίπου 31.300 €), ενώ στις ΗΠΑ η τιμή εκκίνησης είναι $37.000 (περίπου 34.000 €). Η ανάγκη για ένα πιο ανταγωνιστικό προϊόν είναι εμφανής, καθώς οι πρόσφατες βασικές εκδόσεις των Model 3 και Model Y με τιμές $36.990 (περίπου 34.000 €) και $39.990 (περίπου 36.800 €) αντίστοιχα, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσελκύσουν το εύρος των αγοραστών που στοχεύει η εταιρεία. Η εισαγωγική έκδοση του Model 3 στην Ελλάδα είναι η RWD (που γνωρίσαμε οδηγικά πρόσφατα), με τιμή κοντά στις 37.000 ευρώ.

Η ανάγκη για ένα όχημα μαζικής παραγωγής που θα απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, ειδικά από τους Κινέζους κατασκευαστές που προσφέρουν ήδη πολύ φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις.

