Έπειτα από την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τη Scuderia Ferrari, ο Σαρλ Λεκλέρ θα δει τον τραπεζικό του λογαριασμό να «φουσκώνει» σημαντικά.

Η Ferrari, λίγα 24ωρα πριν από το Grand Prix Μονακό, ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος θα παραμείνει μέλος του Μαρανέλο για πολλά χρόνια ακόμα εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια συμβόλαιο στο grid, ξεπερνώντας ακόμα και αυτό του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing.

Η νέα συμφωνία έρχεται ως φυσική συνέχεια της εμπιστοσύνης που δείχνει η Ferrari στον Λεκλέρ εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, από τη στιγμή που εντάχθηκε στη Ferrari Driver Academy μέχρι τη σημερινή του θέση ως ηγέτης της ομάδας.

Κατακόρυφη αύξηση μισθού

Μέχρι σήμερα, ο Λεκλέρ αμειβόταν με 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό που τον τοποθετούσε ήδη ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους οδηγούς του grid.

Ωστόσο, ένα νέο πολυετές συμβόλαιο τέτοιου μεγέθους δύσκολα θα υπογραφόταν χωρίς ουσιαστική αναπροσαρμογή των αποδοχών του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Λεκλέρ μετά το νέο του συμβόλαιο θα αμείβεται με 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων, νικών ή τίτλων. Έτσι, ο Μονεγάσκος θα βρεθεί πολύ κοντά στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων οδηγών της Formula 1, ξεπερνώντας τον πρωταθλητή Λάντο Νόρις.

Οι μόνοι οδηγοί που θα είναι πάνω από τον Λεκλέρ είναι οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον.

Η Ferrari επενδύει στον οδηγό του μέλλοντός της

Η ανανέωση δεν αφορά μόνο το οικονομικό σκέλος. Η Ferrari δείχνει ξεκάθαρα ότι βλέπει τον Λεκλέρ ως τον οδηγό γύρω από τον οποίο θα συνεχίσει να χτίζει το αγωνιστικό της πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια.

Παρά την άφιξη του Λιούις Χάμιλτον και την τεράστια εμπειρία που φέρνει ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, στο Μαρανέλο θεωρούν τον Μονεγάσκο το μακροπρόθεσμο σημείο αναφοράς της ομάδας.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα 28 του χρόνια έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία της Ferrari, όντας δεύτερος σε συμμετοχές και pole positions πίσω μόνο από τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.