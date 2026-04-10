Η FIA και οι ομάδες της Formula 1 δεσμεύτηκαν για άμεσες διορθώσεις στη διαχείριση ενέργειας – Tο χρονοδιάγραμμα μέχρι το Μαϊάμι.

Η Formula 1 βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κατάσταση «διαχείρισης κρίσης» όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Στην πρώτη τεχνική σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Απριλίου, οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων, οι κατασκευαστές μονάδων ισχύος και η FIA συμφώνησαν σε ένα πράγμα: οι κανονισμοί πρέπει να αλλάξουν τώρα.

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτοι αγώνες της σεζόν προσέφεραν θέαμα, η ανησυχία στο paddock έχει χτυπήσει «κόκκινο». Το επίκεντρο της συζήτησης δεν είναι η βελτίωση των προσπεράσεων, αλλά η ασφάλεια και η αποφυγή του φαινομένου όπου τα μονοθέσια «μένουν» από ηλεκτρική ενέργεια στη μέση της ευθείας, προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις.

Το «καμπανάκι» του Όλιβερ Μπέρμαν

Η αφορμή για την επίσπευση των διαδικασιών ήταν το σοβαρό ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν στην Ιαπωνία. Το φαινόμενο του "clipping" (όταν η υβριδική ισχύς διακόπτεται απότομα επειδή η μπαταρία άδειασε) δημιουργεί τεράστιες διαφορές ταχύτητας ανάμεσα στα μονοθέσια που αμύνονται και σε αυτά που επιτίθενται.

Έναι άλλωστε γνωστό ότι οι οδηγοί έχουν εκφράσει έντονα παράπονα για τη διαχείριση ενέργειας στις κατατακτήριες δοκιμές. Οι παράγοντες του σπορ τα έχουν ακούσει και θέλουν να αποφευχθεί η εικόνα των οδηγών που «κάνουν οικονομία» σε έναν γύρο που θα έπρεπε να είναι στο όριο.

Οι λύσεις που έπεσαν στο τραπέζι

Αν και, όπως είναι αναμενόμενο, οι απόψεις των ομάδων δεν ταυτίζονται πλήρως -λόγω του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που αναζητά η καθεμία- οι βασικές προτάσεις εστιάζουν σε δύο άξονες:

Μείωση της ηλεκτρικής παροχής ενέργειας: Περιορισμός της ενέργειας που επιτρέπεται να καταναλώνουν οι οδηγοί σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μην εξαντλείται η μπαταρία πριν από το τέλος της ευθείας.

Αύξηση της ανάκτησης: Ενίσχυση του ποσοστού ενέργειας που μπορεί να συλλεχθεί όταν το μονοθέσιο βρίσκεται υπό πλήρη επιτάχυνση, για να γεμίζει η μπαταρία ταχύτερα.

Στόχος δεν είναι οι ριζικές αλλαγές που θα ανατρέψουν τον σχεδιασμό των μονοθέσιων, αλλά «χειρουργικές» επεμβάσεις στο λογισμικό και στη διαχείριση της ενέργειας.

Ο οδικός χάρτης: 10 ημέρες για τη σωτηρία

Η FIA κατέστησε σαφές ότι οι αλλαγές πρέπει να οριστικοποιηθούν και να επικυρωθούν πριν από το Grand Prix του Μαϊάμι. Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών είναι εξαντλητικό:

15 Απριλίου - Επιτροπή Αθλητικών Κανονισμών: Προσαρμογή των κανόνων του Section B.

16 Απριλίου - Νέα τεχνική σύνοδος: Follow-up των προτάσεων της προηγούμενης ημέρας και αξιολόγηση νέων δεδομένων.

20 Απριλίου - High-level Meeting: Συμμετοχή όλων των stakeholders (FIA, F1, Ομάδες, Κατασκευαστές) για τελική συναίνεση.

Τέλη Απριλίου - Ηλεκτρονική ψηφοφορία και επικύρωση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC).

Το στοίχημα της συνεργασίας

Η FIA τόνισε ότι οι κανονισμοί του 2026 αναπτύχθηκαν με πνεύμα συνεργασίας. Ωστόσο, τώρα που η θεωρία έγινε πράξη στην πίστα, η «σκληρή» πραγματικότητα αναγκάζει τους κατασκευαστές να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους. Το διακύβευμα είναι απλό: αν η Formula 1 του 2026 αποτύχει να προσφέρει θέαμα και ασφάλεια, η ζημιά στο brand θα είναι ανεπανόρθωτη.

Το ραντεβού της 20ής Απριλίου θα είναι ουσιαστικά μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής της F1. Εκεί θα φανεί αν το σπορ μπορεί όντως να διορθώσει τα λάθη του «εν κινήσει» ή αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μονοθέσια να «γονατίζουν» ενεργειακά στις ευθείες.

