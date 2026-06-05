O Μαρκ Μάρκεθ της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στο Balaton Park και μάλιστα με άνεση.

Η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας, τον όγδοο αγώνα του MotoGP στο 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και αναβάτες είχαν 45 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να εγκλιματιστούν στο απαιτητικό Balaton Park.

Η διαδικασία κύλησε ομαλά δίχως παρατράγουδα, με την Ducati να κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο αγωνιστικό τριήμερο.

Ο Μάρκεθ ξεκίνησε ορεξάτος το GP Ουγγαρίας

Ταχύτερος στο FP1 του Grand Prix Ουγγαρίας ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός στο μέσον της διαδικασίας πίεσε, ήταν με διαφορά ταχύτερος όλων και έγραψε το 1:38,626 για να πάρει την 1η θέση με την Ducati GP26. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο πρωταθλητής του MotoGP ολοκλήρωσε στην κορυφή διαδικασίας μετά το FP1, και πάλι στην Ουγγαρία το 2025.

The first practice start went perfectly for @marcmarquez93 👍



This one, not so much 😅#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/DmfhnJs4kT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2026

Δεύτερος στη διαδικασία ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse. O Ισπανός ήταν εξαιρετικός με τη μοτοσικλέτα της Aprilia και πλησίασε στα 0,169 δλ τον Μάρκεθ. Τρίτος στο FP1 ήταν ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος είχε την πρωτοπορία στα πρώτα λεπτά του FP1.

Ακολούθησαν τρεις ακόμη αναβάτες με μοτοσικλέτα Ducati από τρεις διαφορετικές ομάδες. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Racing ήταν μπροστά από τους Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 και του Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής ομάδας.

Ο Άι Ογκούρα ήταν 7ος στην κατάταξη, μπροστά από τον Λούκα Μαρίνι της Honda, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia και Τόρπρακ Ρατζκατλίογλου της Pramac Yamaha.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Από τη διαδικασία αυτή θα οριστούν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

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