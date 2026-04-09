Η CUPRA παρουσίασε το νέο της αστικό EV που συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, επιδόσεις έως 226 ίππους και τιμή-έκπληξη.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval σηματοδοτεί την είσοδο της μάρκας στην κατηγορία των αστικών ηλεκτρικών οχημάτων (EV), συνδυάζοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα της εταιρείας με την τεχνολογία της πλατφόρμας MEB+ του Ομίλου Volkswagen. Το νέο μοντέλο, το οποίο σχεδιάστηκε και θα κατασκευάζεται στην Ισπανία, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους το καλοκαίρι του 2026 με πολύ ενδιαφέρουσα τιμή εκκίνησης.

Το Raval είναι η νεότερη και ίσως πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της CUPRA. Σχεδιασμένο στη Βαρκελώνη, το Raval θα κατασκευάζεται στο Μαρτορέλ, αποτελώντας το επίκεντρο της νέας εποχής για το εργοστάσιο. Με μήκος 4,046 μέτρα και μεταξόνιο 2,600 μέτρα, καταφέρνει να προσφέρει χώρους που παραδοσιακά συναντάμε σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα, όπως αποδεικνύει ο χώρος αποσκευών των 441 λίτρων.

Η σχεδίασή του ακολουθεί τη φιλοσοφία της CUPRA με έντονες ακμές και δυναμικές επιφάνειες που ενισχύουν την αεροδυναμική του απόδοση. Στο μπροστινό μέρος δεσπόζουν οι προβολείς Matrix LED με τη χαρακτηριστική τριγωνική φωτεινή υπογραφή, ενώ το λογότυπο της μάρκας είναι πλέον φωτιζόμενο τόσο εμπρός όσο και πίσω. Οι χωνευτές χειρολαβές των θυρών και τα ενεργά πτερύγια στη μάσκα συμβάλλουν στη μείωση της αντίστασης του αέρα, μεγιστοποιώντας την αυτονομία σε κάθε φόρτιση.

Από 116 έως 226 ίππους

Το Raval βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen και προσφέρει τέσσερις διαφορετικές επιλογές ισχύος για να καλύψει κάθε ανάγκη. Οι βασικές εκδόσεις Raval και Raval Plus αποδίδουν 116 και 135 ίππους αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας μπαταρία LFP (Φωσφορικού Σιδήρου Λιθίου) 37 kWh με αυτονομία κοντά στα 300 χλμ. Η επιλογή της τεχνολογίας LFP σε αυτές τις εκδόσεις εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο κόστος κτήσης, καθιστώντας το μοντέλο πιο προσιτό.

Για όσους αναζητούν την κορυφή της απόδοσης, η έκδοση Endurance (211 ίπποι) και η κορυφαία VZ (226 ίπποι) εξοπλίζονται με μπαταρία NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου) 52 kWh. Η έκδοση Endurance εστιάζει στη μέγιστη αυτονομία φτάνοντας τα 450 χλμ., ενώ η VZ (Veloz) προσφέρει καταιγιστικές επιδόσεις με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 6,8 δευτερόλεπτα. Η φόρτιση είναι εξίσου γρήγορη, καθώς η μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 105 kW, ανακτώντας το 80% της ενέργειας σε 24 λεπτά.

Εσωτερική αρχιτεκτονική και ψηφιακή καινοτομία

Το εσωτερικό του CUPRA Raval εισάγει καινοτομίες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως οι επενδύσεις 3D-knitted στα καθίσματα CUPBucket. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη δημιουργία πολύπλοκων σχεδίων και υφών με μηδενικά απόβλητα κατά την παραγωγή, ενισχύοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα του μοντέλου. Η καμπίνα είναι πλήρως οδηγοκεντρική, με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και την κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με άμεσο τρόπο.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, η συνεργασία με τη Sennheiser φέρνει ένα ηχοσύστημα 12 ηχείων με τεχνολογία Dolby Atmos® και ισχύ 475W, μετατρέποντας το μικρό ηλεκτρικό σε μια κινητή αίθουσα συναυλιών. Επιπλέον, το Raval ενσωματώνει το νέο λειτουργικό σύστημα Android OS, προσφέροντας πλήρη συνδεσιμότητα και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει τη χρήση της μπαταρίας του αυτοκινήτου για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, προσθέτοντας μια νέα διάσταση πρακτικότητας.

Ασφάλεια και εμπορική διάθεση

Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα, με το Raval να διαθέτει επτά αερόσακους και το πλήρες πακέτο υποβοήθησης Travel Assist, που επιτρέπει ημιαυτόνομη οδήγηση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων. Το σύστημα Intelligent Park Assist αναλαμβάνει τους ελιγμούς στάθμευσης αυτόματα, ενώ η κάμερα 360° Surround View παρέχει πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος χώρου. Οι ζάντες αλουμινίου, διαθέσιμες σε μεγέθη από 17 έως 19 ίντσες, συμπληρώνουν το δυναμικό πακέτο, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και κορυφαία οδική συμπεριφορά.

Το CUPRA Raval αναμένεται να κυκλοφορήσει στους δρόμους το καλοκαίρι του 2026, με την τιμή εκκίνησης να τοποθετείται στην περιοχή των 26.000 ευρώ. Η CUPRA προσφέρει επίσης τρεις ειδικές εκδόσεις λανσαρίσματος (Dynamic, Dynamic Plus και VZ Extreme), οι οποίες θα διαθέτουν επιπλέον στοιχεία εξατομίκευσης, όπως η πανοραμική ηλιοροφή και το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στην κορυφαία έκδοση VZ.