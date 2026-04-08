Denza Z9GT: «Απόβαση» στην Ευρώπη με 1.156 ίππους

Με φόρτιση σε 9 λεπτά και shooting brake αμάξωμα, το νέο μοντέλο της premium μάρκας της BYD στοχεύει απευθείας στην κορυφή.

Η Denza, η premium μάρκα του Ομίλου BYD, ανακοίνωσε επίσημα την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Το μοντέλο που αναλαμβάνει να συστήσει τη μάρκα στο ευρωπαϊκό κοινό είναι το Z9GT, ένα επιβλητικό shooting brake που δίνει έμφαση στην υψηλή τεχνολογία και τις επιδόσεις. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της κινεζικής εταιρείας να εδραιωθεί στην premium κατηγορία, ανταγωνιζόμενη παραδοσιακούς Ευρωπαίους κατασκευαστές.

Το Denza Z9GT βασίζεται στην πλατφόρμα e3 και εξοπλίζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστικά 1.156 ίππους (850 kW) στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 2,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 270 km/h. Παράλληλα με την έκδοση EV, θα διατίθεται και η έκδοση Super Hybrid DM, η οποία υπόσχεται συνολική αυτονομία έως και 805 χιλιόμετρα.

Τεχνολογία φόρτισης

Το σημείο στο οποίο εστιάζει η Denza για να διαφοροποιηθεί είναι η ταχύτητα φόρτισης. Με την τεχνολογία FLASH Charging και τη χρήση της Blade Battery 2ης γενιάς, το Z9GT μπορεί θεωρητικά να φορτίσει από το 10% στο 97% σε μόλις 9 λεπτά. Ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (-30°C), η μάρκα ισχυρίζεται ότι ο κύκλος φόρτισης παραμένει ταχύτατος, αντιμετωπίζοντας ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων σε ψυχρά κλίματα.

Παρά τις μεγάλες του διαστάσεις (μήκος 5,18 μέτρα), το όχημα διαθέτει ανεξάρτητη διεύθυνση στους πίσω τροχούς, προσφέροντας ακτίνα στροφής 5,35 μέτρων. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο Z9GT να ελίσσεται με ευκολία αντίστοιχη ενός μικρότερου οχήματος, ενώ προσφέρει και δυνατότητες όπως η πλευρική κίνηση (crab-walk) για τη διευκόλυνση της στάθμευσης σε περιορισμένους χώρους.

Eσωτερικός κόσμος

Στο εσωτερικό, η Denza ακολουθεί τη λογική των πολλών οθονών, με την κεντρική να φτάνει τις 17,3 ίντσες, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα ηχοσύστημα της Devialet με 20 ηχεία. Η εμπορική διάθεση ξεκινά από μεγάλες αγορές όπως η Γερμανία και η Γαλλία, με την εταιρεία να στοχεύει σε παρουσία σε 30 ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το τέλος του έτους, υποστηριζόμενη από ένα δίκτυο 150 σημείων πώλησης.

Η άφιξη της Denza στην Ευρώπη αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της έντονης κινητικότητας των κινεζικών ομίλων στη γηραιά ήπειρο. Το Z9GT αποτελεί την τεχνολογική «βιτρίνα» της μάρκας, η οποία θα πλαισιωθεί σύντομα και από το πολυμορφικό D9, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της premium επίθεσης της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά.