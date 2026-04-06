Προκλητικά χαμηλή τιμή για το MG HS PHEV+

Το μεγάλο plug in hybrid SUV της MG, το MG HS PHEV+, προσφέρεται σε νέα τιμή του απογειώνει τη σχέση κόστους - απόδοσης.

Με σημαντικά μειωμένη τιμή προσφέρεται πλέον το κορυφαίο SUV στη γκάμα της MG, το Το MG HS PHEV+. Σε σχέση με το λανσάρισμα του μοντέλου εντός του 2025, το κόστος του έχει μειωθεί σημαντικά και συγκεκριμένα κατά 5.000 ευρώ.

Το MG HS PHEV+ είναι ένα κομψό SUV mε μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις και έμφαση στην ευρυχωρία, το οποίο προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας άνεση σε κάθε διαδρομή, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία. Με μήκος 4.655 mm, μεταξόνιο 2.765 mm και μεγάλους εσωτερικούς χώρους, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαία άνεση στην κατηγορία. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα

Το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm ροπής, ενώ ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 142 ίππους με θερμική απόδοση 43%, συμβάλλοντας σε υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικές επιδόσεις.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h πραγματοποιείται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 kWh (338V), επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 km, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 km.

Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 0,54 l/100 km (CO₂: 46 g/km), καθιστώντας το MG HS PHEV+ μία ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση. Το αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα, σε συνδυασμό με τις 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Απαράμιλλη πρόταση αγοράς

Το MG HS PHEV+ διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την βασική έκδοση Exclusive, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Στην έκδοση Luxury, προστίθενται στοιχεία πολυτέλειας και άνεση όπως Κάμερα 360°, θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικός κλιματισμός, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ασύρματη φόρτιση κινητού και ηχοσύστημα 8 ηχείων.

Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής επιβεβαιώνεται από την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ, ενώ η έκπληξη αφορά στην τιμή του MG HS PHEV+, η οποία στην έκδοση Exclusive διαμορφώνεται πλέον στα 32.900 ευρώ, καθιστώντας το μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των D-SUV. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα.