Το Ari 458 Pro είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από ένα Fiat 500e, αλλά υπόσχεται αυθεντικές στιγμές ελευθερίας σε όσους δεν βιάζονται να φτάσουν στον προορισμό τους.

Ο κόσμος των οχημάτων αναψυχής είναι συνήθως συνδεδεμένος με θηριώδη οχήματα που καταπίνουν χιλιόμετρα στους αυτοκινητόδρομους. Ωστόσο, η γερμανική Ari Motors έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα με το Ari 458 Pro Camping Mobile, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μικροσκοπικό τροχόσπιτο που επαναπροσδιορίζει την έννοια της απόδρασης. Με μήκος που μόλις αγγίζει τα 3,8 μέτρα, είναι το ιδανικό όχημα για όσους θεωρούν ότι η περιπέτεια μπορεί να βρίσκεται ακόμα και λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους.

Βασισμένο σε ένα σασί που αρχικά σχεδιάστηκε για αστικές μεταφορές, το Ari 458 Pro ανήκει στην κατηγορία L7e (βαριά τετράκυκλα). Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένει κανείς επιδόσεις supercar. Με έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει περίπου 20 ίππους και τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 70 χλμ./ώρα, το μικρό αυτό camper είναι ξεκάθαρα φτιαγμένο για επαρχιακούς δρόμους και χαλαρές διαδρομές, όπου η διαδρομή έχει μεγαλύτερη σημασία από τον χρόνο άφιξης.

Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο ύψος

Παρά τις εξαιρετικά περιορισμένες εξωτερικές του διαστάσεις, το Ari 458 Pro κρύβει μια έκπληξη στο εσωτερικό του. Ο έξυπνος σχεδιασμός της υπερκατασκευής στο πίσω μέρος επιτρέπει σε έναν ενήλικα κανονικού αναστήματος να σταθεί όρθιος, καθώς το εσωτερικό ύψος φτάνει τα 1,85 μέτρα. Με συνολικό εμβαδόν χρήσιμου χώρου περίπου 2,8 τετραγωνικά μέτρα, οι δημιουργοί του κατάφεραν να εκμεταλλευτούν κάθε διαθέσιμο εκατοστό της πλατφόρμας.

Στον τομέα της αυτονομίας, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πακέτα μπαταριών λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP). Η βασική έκδοση των 15 kWh προσφέρει αυτονομία από 120 έως 180 χιλιόμετρα, ενώ η μεγαλύτερη των 23,5 kWh μπορεί να αγγίξει τα 230 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Η φόρτιση γίνεται μέσω μιας απλής οικιακής πρίζας 220V, γεγονός που τονίζει τον «απλό» και μη απαιτητικό χαρακτήρα του οχήματος.

Μινιμαλισμός και DIY φιλοσοφία

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι το Ari 458 Pro παραδίδεται χωρίς έπιπλα στο εσωτερικό του, αφήνοντας στον ιδιοκτήτη την ελευθερία (και την ευθύνη) να το διαμορφώσει όπως επιθυμεί. Η εταιρεία παρέχει τις βασικές υποδομές, όπως οικιακές πρίζες 230V και δεξαμενές καθαρού και ακάθαρτου νερού, αλλά η επιλογή του κρεβατιού ή του αποθηκευτικού χώρου παραμένει μια προσωπική υπόθεση «φτιάξ' το μόνος σου».

Η καμπίνα των επιβατών παραμένει πιστή στον λιτό χαρακτήρα του μοντέλου, προσφέροντας τα απολύτως απαραίτητα: δύο καθίσματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων, κάμερα οπισθοπορείας και συνδεσιμότητα Bluetooth. Ο κλιματισμός προσφέρεται ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Η τιμή της βασικής έκδοσης ξεκινά λίγο πάνω από τα 30.000 ευρώ. Είναι το όχημα που δεν θα σε πάει από τη μια άκρη της Ευρώπης στην άλλη, αλλά θα σε μεταφέρει με στιλ και μηδενικούς ρύπους στην αγαπημένη σου παραλία ή στο βουνό που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη. Σε έναν κόσμο που τρέχει με χίλια, το Ari 458 Pro είναι μια υπενθύμιση ότι μερικές φορές, το να πηγαίνεις αργά είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις τη θέα.