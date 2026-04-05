Ο Πιέρ Γκασλί της Alpine F1 πιστεύει πως η κριτική που ασκείται στους νέους κανονισμούς έχει υποτιμήσει το ρόλο των οδηγών της Formula 1.

Οι φετινοί τεχνικοί κανονισμοί έχουν δεχθεί σκληρή κριτική τόσο από οδηγούς όσο και από τους φίλους της Formula 1. Έπειτα από τα δείγματα των τριών πρώτων Grand Prix, η FIA αναμένεται να προβεί σε σημαντικές αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από το Grand Prix Μαϊάμι.

Ωστόσο η συνεχής κριτική και εστίαση στα αρνητικά της νέας εποχής της Formula 1 έχει συμβάλλει στη μείωση της αναγνώρισης των ικανοτήτων των οδηγών.

Οι οδηγοί αρχίζουν να αντιδρούν

Με τη συζήτηση να κινείται αποκλειστικά σε αρνητικό κλίμα, ο Πιερ Γκασλί της Alpine αντιδρά. Ο Γάλλος θεωρεί πως έχουν ξεπεραστεί όρια.

«Νομίζω ότι υπάρχει, ειλικρινά, υπερβολική αρνητικότητα γύρω από αυτό και δεν μου αρέσει», ανέφερε αρχικά ο Γάλλος.

Το γεγονός πως αρκετοί έχουν υποβαθμίσει το ρόλο των οδηγών με τα νέα μονοθέσια ενοχλεί τον Γκασλί: «Πιστεύω πραγματικά ότι υποτιμάμε πάρα πολύ το ρόλο των οδηγών. Όταν οδηγείς στον πρώτο τομέα και έχεις ένα συγκεκριμένο επίπεδο πρόσφυσης, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Η μπαταρία και όλα αυτά που έχουμε παίζουν ρόλο, αλλά και πάλι πρέπει να είσαι στο όριο της πρόσφυσης που έχεις. Πρέπει να οδηγήσεις στο όριο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες».

Οι αλλαγές είναι αναγκαίες για την F1

Ο οδηγός της Alpine ξεκαθαρίζει πως παρότι οι οδηγοί κάνουν τη διαφορά και στο 2026, η διαχείριση ενέργειας της μπαταρίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Έτσι, δείχνει πως η γραμμή των οδηγών είναι εναρμονισμένη στο ίδιο σκεπτικό.

«Σίγουρα συμφωνώ με όσα λένε οι υπόλοιποι για τη διαχείριση της μπαταρίας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Βλέπουμε τα ίδια πράγματα, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όλοι θέλουμε το άθλημα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο. Είναι μια διαδικασία αξιολόγησης. Είμαι σίγουρος ότι στο διάστημα της διακοπής όλοι θα προσπαθήσουν να φέρουν τη Formula 1 σε καλύτερη κατάσταση».

