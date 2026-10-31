Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

H δράση στο Grand Prix Μεξικού, το 19ο αγώνα της Formula 1 στο 2026, ξεκίνησε το Σάββατο με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία τελευταία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές τους δοκιμές πριν από τη μάχη της pole position.

Στη διαδικασία δεν είχαμε αυτή τη φορά την οποιαδήποτε διακοπή, ωστόσο μόλις 20 οδηγοί έκαναν γρήγορη προσπάθεια. Οι Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi και Σέρχιο Πέρεζ της Cadillac έμειναν καθηλωμένοι στο γκαράζ τους λόγω μηχανικών προβλημάτων.

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Ο Νόρις στην αντεπίθεση

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του Grand Prix Μεξικού ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε με τη μαλακή γόμα στο τέλος της διαδικασίας το 1:17,600 και πήρε την 1η θέση δείχνοντας για πρώτη φορά ανταγωνιστικός μετά τη Μαδρίτη.

Ο χρόνος του ήταν ο ταχύτερος που έχουμε δει έως τώρα στο τριήμερο και μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου ταχύτερος του Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes F1 έδειξε ιδιαίτερα δυνατός στο δεύτερο τομέα της πίστας, όμως το τρίτο σέκτορ παραμένει το αδύναμο της W17.

Στην 3η θέση ήταν Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στη μετάβαση από τη μεσαία στη μαλακή γόμα ελαστικών και βρήκαν ελάχιστη απόδοση. Με την κίτρινη γόμα η ιταλική ομάδα ήταν η ταχύτερη του grid.

Στην 4η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing κατέλαβε την 5η θέση, έχοντας παράπονα από τα φρένα του. Ο Λιούις Χάμιλτον δεν βρήκε ποτέ καθαρό γύρο με τη μαλακή γόμα ελαστικών, όμως ήταν μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. Στη 10άδα ήταν οι οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, οι οποίοι ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή.

Και σε αυτή τη διαδικασία είδαμε τη διαφορά μεταξύ της μεσαίας και της μαλακής γόμας να είναι ιδιαίτερα μικρή. Παράλληλα, οι κορυφαίες ομάδες ξεκίνησαν το FP3 με τη μεσαία γόμα, κάτι που δείχνει πως θέλουν να εξασφαλίσουν ένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας για τον αγώνα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Grand Prix Μεξικού συνεχίζεται απόψε στις 23:00 με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα κρίνουν την αυριανή σειρά εκκίνησης.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.