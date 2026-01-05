H βρετανική ομάδα ολοκλήρωσε ακόμη μια σημαντική προσθήκη υψηλόβαθμου στελέχους, το οποίο προέρχεται από τους «ταύρους».

Η Red Bull Racing έδωσε το «πράσινο φως» για την πρόωρη αποχώρηση του Ουίλ Κόρτενεϊ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξή του στη McLaren Racing, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα αγωνιστικού διευθυντή. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται έπειτα από μακρά περίοδο αναμονής, καθώς ο Βρετανός παρέμενε δεσμευμένος με συμβόλαιο στη Red Bull.

Η McLaren είχε ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Κόρτενεϊ ήδη από το 2024, ωστόσο δεν είχε καταστεί εφικτή η άμεση λύση του συμβολαίου του. Έτσι, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν της Formula 1 του 2025, ο Βρετανός παρέμεινε επικεφαλής στρατηγικής της Red Bull, έως ότου εγκριθεί τελικά η αποχώρησή του.

Ταχύτερη έξοδος από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Αρχικά, η Red Bull είχε σχεδιάσει να θέσει τον Κόρτενεϊ σε καθεστώς υποχρεωτικής άδειας μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του, στα μέσα του 2026. Ωστόσο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που επιτρέπει την επίσπευση της αποδέσμευσής του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ενταχθεί άμεσα στο νέο του ρόλο από το 2026.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τη McLaren μέσω ανάρτησης στο LinkedIn, όπου θα υπάγεται οργανωτικά στον διευθυντή της ομάδας, Ραντίπ Σινκ.

Στη τοποθέτησή του, ο Κόρτενεϊ έκανε λόγο για το τέλος μιας μακράς και καθοριστικής περιόδου στη Red Bull Racing: «Μετά από 22 χρόνια στη Red Bull Racing, εκ των οποίων τα 15 ως επικεφαλής στρατηγικής, ξεκινώ με ενθουσιασμό μια νέα πρόκληση στη McLaren ως αγωνιστικός διευθυντής».

Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τη Red Bull

Η αποχώρηση του Κόρτενεϊ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αλλαγών στη Red Bull, το οποίο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες έχει περιλάβει ηχηρά ονόματα, όπως οι Άντριαν Νιούι, Κρίστιαν Χόρνερ, Χέλμουτ Μάρκο και Τζόναθαν Ουίτλι. Η ομάδα του Μίλτον Κινς δείχνει να βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και σταδιακής αλλαγής σκυτάλης σε καίριες θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής αγωνιστικής λειτουργίας της Red Bull, Τζανπιέρο Λαμπιάσι, φέρεται να προορίζεται για διευρυμένο ρόλο από το 2026, καθώς η ομάδα εξετάζει την προώθηση στελεχών εκ των έσω. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο η Williams όσο και η Aston Martin παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του για ανώτερη διοικητική θέση.

