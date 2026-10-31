Στο Autodromo Hermanos Rodriguez η Mercedes F1 έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά και τους δύο τίτλους. Τα αποτελέσματα που χρειάζεται.

Το Grand Prix Μεξικού αυτό το τριήμερο μπορεί να αποδειχθεί ιστορικό, καθώς είναι πιθανό να έχουμε ανάδειξη δύο πρωταθλητών την ίδια ημέρα. Ο Κίμι Αντονέλι είναι μόλις δύο βαθμούς μακριά από τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, όμως δεν είναι ο μόνος που μπορεί να πανηγυρίσει την Κυριακή.

Η Mercedes F1 έχει το πρώτο της match point στο Autodromo Hermanos Rodriguez ώστε να επιστρέψει στους τίτλους κατασκευαστών μετά από 5 χρόνια. Ωστόσο για να το καταφέρει πρέπει να συμβούν ορισμένα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα.

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Η βαθμολογική εικόνα μετά το Τέξας

Η Mercedes βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 607 βαθμούς, έχοντας προβάδισμα 133 βαθμών από τη Scuderia Ferrari, η οποία ακολουθεί με 474. Οι δύο ομάδες είναι οι μοναδικές που παραμένουν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, καθώς οι Red Bull Racing και McLaren έχουν ήδη τεθεί μαθηματικά εκτός μάχης.

Με πέντε Grand Prix να απομένουν, οι διαθέσιμοι βαθμοί για κάθε ομάδα φτάνουν τους 215, συνυπολογίζοντας και τους δύο εναπομείναντες Αγώνες Σπριντ. Μετά το Μεξικό θα απομένουν 172 βαθμοί, επομένως η Mercedes πρέπει να αυξήσει σημαντικά τη διαφορά της από τη Ferrari για να εξασφαλίσει τον τίτλο.

Τα δύο σενάρια για τη στέψη

Η Mercedes χρειάζεται ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από τους Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, σε συνδυασμό με έναν ιδιαίτερα δύσκολο αγώνα για τη Ferrari.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει την κατάκτηση των δύο πρώτων θέσεων από τα μονοθέσια της Mercedes, που θα αποφέρουν συνολικά 43 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ δεν πρέπει να συγκεντρώσουν περισσότερους από τέσσερις βαθμούς συνολικά.

Το δεύτερο σενάριο απαιτεί νίκη και τρίτη θέση για τη Mercedes, δηλαδή 40 βαθμούς. Τότε η Ferrari πρέπει να περιοριστεί σε έναν βαθμό ή να μείνει εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας. Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός αποτελεσμάτων θα μεταφέρει τη μαθηματική διεκδίκηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών στο επόμενο Grand Prix, στη Βραζιλία.

Εάν καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή της στο Μεξικό, η Mercedes θα κατακτήσει το ένατο πρωτάθλημα κατασκευαστών της ιστορίας της και το πρώτο μετά το 2021. Παράλληλα, ο Αντονέλι μπορεί να γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών στην ιστορία της Formula 1.

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