Skoda Auto: 35 χρόνια στον Όμιλο Volkswagen

Η ιστορική συμφωνία που μετέτρεψε μια τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμιο success story, κατακτώντας τη 2η θέση στις πωλήσεις το 2026.

Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από την ιστορική συμφωνία της 28ης Μαρτίου 1991, η οποία σφράγισε την ένταξη της Skoda Auto στον Όμιλο Volkswagen. Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια επιβίωσης μιας κρατικής βιομηχανίας μετά την πτώση του καθεστώτος, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα βιομηχανικής συνεργασίας στην Ευρώπη.

Σήμερα, η Skoda δεν είναι πλέον μια «συμπληρωματική» μάρκα, αλλά μια παγκόσμια δύναμη με παρουσία σε περισσότερες από 100 αγορές. Το 2025 παρέδωσε 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2026 ανέβηκε εντυπωσιακά στη 2η θέση των ταξινομήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.

Η ηλεκτρική επίθεση

Εκτός από την εμπορική επιτυχία, η Skoda έχει αναλάβει έναν κομβικό βιομηχανικό ρόλο εντός του Volkswagen Group. Με τη λειτουργία της νέας μονάδας στη Mladá Boleslav, η εταιρεία αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV εντός του Ομίλου, προμηθεύοντας ταυτόχρονα κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων σε άλλες μάρκες του Group.

Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει πλέον στην επιτάχυνση του ηλεκτρικού μετασχηματισμού. Μέχρι το τέλος του 2026, η Skoda αναμένεται να διπλασιάσει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της μοντέλων με την προσθήκη των νέων Epiq και Peaq, κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στο ευρύ κοινό.

Η διαδρομή από το Favorit στην πλήρη εξαγορά

Η σχέση των δύο πλευρών έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του '70, αλλά ο πραγματικός καταλύτης ήταν το Skoda Favorit του 1987. Οι δοκιμές ενός πρωτότυπου Favorit στο Wolfsburg έπεισαν τους ειδικούς της Volkswagen για το υψηλό επίπεδο των Τσέχων μηχανικών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετέπειτα κοινοπραξία.

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ξεκίνησε το 1991, με τη Volkswagen να αποκτά αρχικά το 31% της Skoda Auto. Η εμπιστοσύνη και οι επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων κορωνών οδήγησαν στη σταδιακή αύξηση του ποσοστού, μέχρι την πλήρη εξαγορά του 100% των μετοχών στις 30 Μαΐου 2000.

Πέρα από τα τρία εργοστάσιά της στην Τσεχία, η Skoda διαθέτει πλέον παραγωγικές δυνατότητες στη Σλοβακία, το Καζακστάν, το Βιετνάμ και την Ουκρανία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αγορά της Ινδίας, η οποία εξελίσσεται στον δεύτερο ισχυρότερο πυλώνα της εταιρείας μετά την Ευρώπη. Το 2025, η μάρκα κατέγραψε ρεκόρ παραδόσεων στην Ινδία, χάρη σε μοντέλα που αναπτύχθηκαν ειδικά για την τοπική αγορά, όπως τα Kushaq, Slavia και Kylaq.