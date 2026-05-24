Denza Chopard Z9GT: Η πολυτέλεια συναντά την ηλεκτροκίνηση στις Κάννες

Η Denza και η Chopard δημιούργησαν το μοναδικό Z9GT για το amfAR Gala Cannes, συνδυάζοντας πολυτέλεια, τεχνολογία και ηλεκτρικές επιδόσεις.

Η Denza παρουσίασε μια ξεχωριστή έκδοση της ναυαρχίδας της, Z9GT, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026, μέσα από συνεργασία με τον ελβετικό οίκο πολυτελείας Chopard.

Το Denza Chopard Z9GT δημιουργήθηκε ειδικά για το 32ο amfAR Gala Cannes, τη φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο περιθώριο του φεστιβάλ Καννων με στόχο τη στήριξη της έρευνας κατά του AIDS.

Η Chopard προσθέτει πολυτέλεια στο Z9GT

Η one-off δημιουργία βασίζεται στη φιλοσοφία «Technology Drives Elegance» της Denza, συνδυάζοντας προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία με στοιχεία υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας από τη Chopard.

Στο εσωτερικό, η Chopard πρόσθεσε λεπτομέρειες από αμέθυστο στις επενδύσεις και στα χειριστήρια της καμπίνας, ενώ το λογότυπο του οίκου εμφανίζεται διακριτικά σε διάφορα σημεία, όπως η επιφάνεια ασύρματης φόρτισης και ο ambient φωτισμός. Παράλληλα, το αυτοκίνητο συνοδεύεται από δύο bespoke ρολόγια Chopard, ένα γυναικείο Happy Sport 36 mm και ένα ανδρικό Alpine Eagle 41 mm, ειδικά σχεδιασμένα για τη συγκεκριμένη συνεργασία.

Πάνω από 1.150 ίπποι και φόρτιση σε 9 λεπτά

Το Denza Chopard Z9GT δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα και την πολυτέλεια. Το αμιγώς ηλεκτρικό grand tourer διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες, με συνολική ισχύ που ξεπερνά τους 1.150 ίππους, επιτρέποντας επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, χάρη στην τεχνολογία FLASH Charging, η Denza αναφέρει πως η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις εννέα λεπτά.

Η συνεργασία Denza και Chopard αναδεικνύει τη νέα προσέγγιση της premium ηλεκτροκίνησης, όπου η τεχνολογία, η σχεδίαση και η πολυτέλεια επιχειρούν να συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο προϊόν υψηλού χαρακτήρα.