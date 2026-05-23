Το ελληνικό καλοκαίρι 2026 ξεκινά με άνεση και off-road χαρακτήρα, χάρη στις 4 δυνατές προτάσεις της General Tire.

Η καλοκαιρινή περίοδος φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις αποδράσεις με SUV και 4x4, είτε πρόκειται για ταξίδια στην άσφαλτο είτε για διαδρομές σε βουνό και χωματόδρομο. Σε αυτό το πλαίσιο, η General Tire παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές προτάσεις από τη σειρά Grabber, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης και οδήγησης.

Με περισσότερα από 110 χρόνια ιστορίας στον χώρο των ελαστικών και έντονη παρουσία στον κόσμο του off-road, η αμερικανική εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που συνδυάζουν αντοχή, τεχνολογία και ευελιξία χρήσης για SUV, crossover και 4x4 οχήματα.

Grabber Cross A/S για χρήση όλο τον χρόνο

Για οδηγούς SUV και crossover που αναζητούν ένα all season ελαστικό για καθημερινή χρήση αλλά και εκδρομές εκτός πόλης, το Grabber Cross A/S αποτελεί τη νέα πρόταση της εταιρείας. Το πέλμα διαθέτει χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και πολλαπλές ακμές πρόσφυσης, με στόχο καλύτερο κράτημα τόσο στην άσφαλτο όσο και σε επιφάνειες όπως χώμα και χαλίκι.

Παράλληλα, οι σημάνσεις M+S και 3PMSF επιβεβαιώνουν ότι το ελαστικό μπορεί να ανταποκριθεί και σε χειμερινές συνθήκες, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Grabber GT Plus με έμφαση στην άνεση και τα ταξίδια

Η δεύτερη πρόταση της σειράς απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που κινούνται κυρίως στην άσφαλτο και πραγματοποιούν συχνά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Το Grabber GT Plus δίνει έμφαση στην άνεση, στη χαμηλή στάθμη θορύβου και στη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες.

Η σύνθεση γόμας με πυρίτιο στοχεύει στη βελτιωμένη πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ συμβάλλει και στη μείωση της αντίστασης κύλισης, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Το Grabber AT3 παραμένει η “50-50” λύση

Το γνωστό Grabber AT3 συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για οδηγούς SUV, pick-up και off-road οχημάτων που κινούνται τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου. Η General Tire τοποθετεί το συγκεκριμένο μοντέλο στην κατηγορία “50-50”, καθώς έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή χρήση και στις εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η νέα γενιά γόμας στοχεύει σε καλύτερη πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα αλλά και αυξημένη αντοχή σε δύσκολες επιφάνειες όπως πέτρες, βράχια και χαλίκι.

Grabber X3 για πιο απαιτητικό off-road

Για τους οδηγούς που αναζητούν πιο εξειδικευμένες δυνατότητες εκτός δρόμου, η σειρά ολοκληρώνεται με το Grabber X3. Πρόκειται για mud terrain ελαστικό με προσανατολισμό 80-20 υπέρ της off-road χρήσης, σχεδιασμένο για δύσκολες διαδρομές με λάσπη, έντονες κλίσεις και απαιτητικά εδάφη. Σύμφωνα με τη General Tire, το X3 έχει ξεχωρίσει σε διεθνείς δοκιμές για την αντοχή και την πρόσφυσή του σε πραγματικές off-road συνθήκες.

Τα ελαστικά General Tire διατίθενται στην Ελλάδα μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της ΕΜΑ SA, που θα βρείτε εδώ.