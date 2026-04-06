Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί για τη συμπλήρωση της αίτησης, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, τα εισοδηματικά κριτήρια και τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

Τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την οικονομική ενίσχυση καυσίμων (Fuel Pass). Το μέτρο αφορά την κάλυψη μέρους του κόστους καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου.

Η διαδικασία αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή οχήματος ή μοτοσυκλέτας που βρίσκεται σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών γίνεται αυτόματα μέσω των μητρώων της ΑΑΔΕ.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών και τραπεζική αργία

Οι δικαιούχοι που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής εντός της σημερινής ημέρας, αναμένεται να δουν την πίστωση του ποσού στον λογαριασμό τους ή στην ψηφιακή τους κάρτα εντός 48 ωρών. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις θα πραγματοποιηθούν μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες μετακίνησης.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι για αιτήσεις που θα υποβληθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, η διαδικασία πληρωμής θα ολοκληρωθεί μετά τις εορτές του Πάσχα. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην τραπεζική αργία που μεσολαβεί, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία των συστημάτων διατραπεζικών συναλλαγών.

Ανάλυση των ποσών επιδότησης

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από δύο παράγοντες: τον τύπο του οχήματος και την περιοχή της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Παράλληλα, η επιλογή του τρόπου καταβολής (ψηφιακή κάρτα ή τράπεζα) επηρεάζει το τελικό ποσό, καθώς η χρήση της ψηφιακής κάρτας συνοδεύεται από επιπλέον οικονομικό κίνητρο 5 ή 10 ευρώ.

Κατηγορία Οχήματος Περιοχή Κατοικίας Ψηφιακή Κάρτα Τραπεζικός Λογαριασμός Αυτοκίνητο Ηπειρωτική Ελλάδα 50 € 40 € Αυτοκίνητο Νησιωτική Ελλάδα 60 € 50 € Μοτοσυκλέτα Ηπειρωτική Ελλάδα 30 € 25 € Μοτοσυκλέτα Νησιωτική Ελλάδα 35 € 30 €

Βήματα για την υποβολή της αίτησης

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Μετά την αυθεντικοποίηση, ο αιτών θα λάβει έναν κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό του τηλέφωνο, ο οποίος αντλείται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΕΜΕπ, θα πρέπει πρώτα να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στο emep.gov.gr.

Αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο αιτείται την ενίσχυση. Στη συνέχεια, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής των χρημάτων. Σημειώνεται ότι για όσους δεν διαθέτουν την απαραίτητη ψηφιακή εξοικείωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Διαχείριση της ψηφιακής κάρτας και λήξη ισχύος

Εάν επιλεγεί η έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ο δικαιούχος θα λάβει οδηγίες ενεργοποίησης μέσω SMS και email από το συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα. Η κάρτα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγορές σε πρατήρια καυσίμων μέσω smartphone που διαθέτει τεχνολογία NFC για ανέπαφες συναλλαγές.

Είναι σημαντικό οι οδηγοί να γνωρίζουν ότι το ποσό της επιδότησης παραμένει ενεργό στην ψηφιακή κάρτα μέχρι το τέλος Ιουλίου 2026. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο παραγράφεται και επιστρέφει στο δημόσιο ταμείο. Αντίθετα, στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), τα χρήματα δεν έχουν ημερομηνία λήξης αλλά το ποσό είναι σταθερά μειωμένο.