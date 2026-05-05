Αγορά μεταχειρισμένου οχήματος: Τι να προσέξεις

Ο οδηγός επιβίωσης για να βρείτε την ευκαιρία που ψάχνετε χωρίς να πέσετε σε παγίδες. Από τα «πειραγμένα» χιλιόμετρα μέχρι τον κρυφό έλεγχο στο συνεργείο, αυτά είναι τα SOS.

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μοιάζει συχνά με crash test υπομονής και παρατηρητικότητας. Στην ιδανική περίπτωση, αποκτάτε το αυτοκίνητο που ονειρευόσασταν σε μια κλάσμα της αρχικής του τιμής. Στη χειρότερη, αγοράζετε «βαρέλι δίχως πάτο» που απαιτεί διαρκώς χρήματα. Για να γείρετε την πλάστιγγα προς την πλευρά της επιτυχίας, πρέπει να αφήσετε πίσω τον ενθουσιασμό και να επιστρατεύσετε τη λογική.

Η πρώτη επαφή: Το «βιογραφικό» του αυτοκινήτου

Πριν καν ακουμπήσετε το κλειδί, ζητήστε το βιβλίο συντήρησης (Service Book).

Συνέπεια: Ένα πλήρες βιβλίο με σφραγίδες από εξουσιοδοτημένα ή εξειδικευμένα συνεργεία δείχνει έναν ιδιοκτήτη που φρόντιζε το όχημά του.

Ιστορικό ΚΤΕΟ: Ελέγξτε τις αναγραφόμενες χιλιομετρικές ενδείξεις στα δελτία ΚΤΕΟ. Αν δείτε "άλματα" ή μειώσεις στα χιλιόμετρα μεταξύ των ελέγχων, απομακρυνθείτε αμέσως.

Αριθμός πλαισίου (VIN): Ζητήστε τον για να κάνετε έναν online έλεγχο σε πλατφόρμες ιστορικού οχημάτων. Μπορεί να αποκαλύψει ατυχήματα που «ξεχάστηκαν» να αναφερθούν.

Εξωτερικός έλεγχος: Τα σημάδια που δεν λένε ψέματα

Το γυαλισμένο χρώμα μπορεί να κρύβει πολλά. Κοιτάξτε το αυτοκίνητο υπό γωνία και στο φως της ημέρας.

Αρμοί και κενά: Τα κενά ανάμεσα στα πάνελ (π.χ. καπό και φτερά) πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Αν η μία πλευρά έχει μεγαλύτερο άνοιγμα από την άλλη, το αυτοκίνητο πιθανότατα έχει τρακάρει και επισκευαστεί.

Διαφορά χρώματος: Ψάξτε για ελαφρές διαφορές στην απόχρωση μεταξύ των θυρών και των φτερών. Η «άχνα» (ίχνη μπογιάς) στα λάστιχα των παραθύρων ή στις τσιμούχες είναι αδιάψευστος μάρτυρας φανοποιείου.

Ελαστικά: Αν οι φθορές στα λάστιχα είναι ανομοιόμορφες (π.χ. περισσότερο φαγωμένα μέσα ή έξω), υπάρχει πρόβλημα στην ευθυγράμμιση ή, χειρότερα, στο σασί.

Το εσωτερικό: Ο καθρέφτης της χρήσης

Εδώ είναι που συνήθως «προδίδονται» τα πραγματικά χιλιόμετρα.

Φθορές: Αν το οδόμετρο γράφει 60.000 χλμ. αλλά το τιμόνι είναι "γυαλισμένο" από τη χρήση, τα πεντάλ είναι λιωμένα και το κάθισμα του οδηγού "καθισμένο", τότε τα χιλιόμετρα είναι κατά πάσα πιθανότητα πειραγμένα.

Ηλεκτρονικά: Δοκιμάστε τα πάντα. Από τον κλιματισμό και τα ηλεκτρικά παράθυρα μέχρι την οθόνη πολυμέσων και τους αισθητήρες παρκαρίσματος. Η επισκευή μιας κεντρικής μονάδας μπορεί να κοστίσει μια περιουσία.

Κάτω από το καπό

Δεν χρειάζεται να είστε μηχανικός για να εντοπίσετε τα βασικά.

Διαρροές: Ένας υπερβολικά καθαρός και πλυμένος κινητήρας είναι συχνά ύποπτος, καθώς μπορεί να πλύθηκε για να κρυφτούν διαρροές λαδιού. Ψάξτε για "φρέσκα" υγρά στο κάτω μέρος του κινητήρα.

Στάθμη υγρών: Ελέγξτε το χρώμα του ψυκτικού υγρού και του λαδιού. Αν το λάδι μοιάζει με «μαγιονέζα» στην τάπα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη φλάντζα κεφαλής.

Η δοκιμαστική διαδρομή (Test Drive)

Κλείστε το ραδιόφωνο και ζητήστε από τον πωλητή να μείνει σιωπηλός.

Κρύα εκκίνηση: Ζητήστε να βρείτε το αυτοκίνητο με κρύο κινητήρα. Πολλά προβλήματα (θόρυβοι βαλβίδων, καπνός από την εξάτμιση) εμφανίζονται μόνο τα πρώτα λεπτά.

Τιμόνι και φρένα: Σε έναν ίσιο δρόμο, αφήστε ελαφρά το τιμόνι για να δείτε αν «τραβάει». Φρενάρετε δυνατά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κραδασμοί στο πεντάλ, κάτι που σημαίνει στραβωμένες δισκόπλακες.

Κιβώτιο ταχυτήτων: Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται ομαλά, χωρίς «γρατζουνίσματα» ή πατινάρισμα (αν είναι αυτόματο).

Ο Χρυσός Κανόνας: Έλεγχος σε δικό σας συνεργείο

Ποτέ, μα ποτέ, μην αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο βασιζόμενοι μόνο στον έλεγχο του πωλητή ή του ΚΤΕΟ.