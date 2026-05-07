Τα πιο συχνά σήματα στους ελληνικούς δρόμους και τι σημαίνουν

Ποια σήματα κυκλοφορίας βλέπουμε πιο συχνά και πώς θα μάθουμε να τα «διαβάζουμε» γρήγορα και σωστά.

Όποιος κινείται καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους ξέρει καλά ότι η οδήγηση δεν είναι μόνο θέμα προσοχής, αλλά και σωστής ανάγνωσης της σήμανσης. Τα σήματα κυκλοφορίας είναι η «γλώσσα» της κίνησης, και κάποια από αυτά εμφανίζονται τόσο συχνά ώστε ο οδηγός πρέπει να τα αναγνωρίζει σχεδόν αυτόματα - από τα όρια ταχύτητας και το STOP μέχρι την παραχώρηση προτεραιότητας και τις απαγορεύσεις στάσης ή στάθμευσης.

Πώς «διαβάζουμε» μια πινακίδα

Το σχήμα και το χρώμα δεν είναι τυχαία. Είναι ο πιο γρήγορος κώδικας για να καταλάβει ο οδηγός τι είδους μήνυμα μεταφέρει η πινακίδα. Τα τριγωνικά σήματα με κόκκινο περίγραμμα προειδοποιούν για κίνδυνο, τα στρογγυλά σήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, ενώ οι πινακίδες με μπλε ή λευκό φόντο δίνουν πληροφορίες ή υποχρεωτικές κατευθύνσεις.

Με απλά λόγια, ο οδηγός δεν χρειάζεται πρώτα να διαβάσει όλο το κείμενο της πινακίδας για να καταλάβει το νόημά της. Το σχήμα και το χρώμα του δίνουν ήδη το πρώτο, κρίσιμο μήνυμα.

Κατηγορία σήματος Σχήμα και χρώμα Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Τρίγωνο, συνήθως με κόκκινο περίγραμμα και λευκό ή κίτρινο φόντο. Ρυθμιστικές πινακίδες Συνήθως κύκλος, με κόκκινο περίγραμμα για απαγόρευση ή μπλε φόντο για υποχρέωση. Πινακίδα STOP Οκτάγωνο, με κόκκινο φόντο και λευκά γράμματα. Πληροφοριακές πινακίδες Ορθογώνιο ή παραλληλόγραμμο, συνήθως με μπλε, λευκό ή πράσινο φόντο, ανάλογα με τη χρήση. Συμπληρωματικές πινακίδες Ορθογώνιες, μικρότερου μεγέθους, συνήθως λευκές ή με ουδέτερο φόντο και μαύρη γραφή. Οριζόντια σήμανση Γραμμές, βέλη και σύμβολα στο οδόστρωμα, σε λευκό ή κίτρινο χρώμα. Φωτεινή σηματοδότηση Φανάρια με κόκκινο, κίτρινο και πράσινο φως.

Γιατί το STOP είναι οκτάγωνο

Το STOP ξεχωρίζει αμέσως γιατί είναι το μοναδικό οκτάγωνο σήμα στο σύστημα της οδικής σήμανσης, με κόκκινο φόντο και λευκά γράμματα. Αυτή η επιλογή δεν έγινε τυχαία: το ιδιαίτερο σχήμα το κάνει αναγνωρίσιμο ακόμα κι όταν ο οδηγός το βλέπει από πίσω ή υπό δύσκολες συνθήκες ορατότητας.

Το κόκκινο χρώμα ενισχύει την αίσθηση επείγουσας προσοχής και συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να σταματήσει το όχημα πλήρως πριν από τη διασταύρωση. Με άλλα λόγια, το οκτάγωνο δεν είναι αισθητική επιλογή, αλλά εργαλείο ασφάλειας και άμεσης αναγνώρισης.

Τα σήματα που βλέπουμε πιο συχνά

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε τις πινακίδες που συναντά ο οδηγός πιο συχνά στους ελληνικούς δρόμους, η λίστα θα ξεκινούσε από τα όρια ταχύτητας. Πρόκειται για σήματα που αλλάζουν ανάλογα με τον δρόμο και την περιοχή, άρα ο οδηγός πρέπει να τα παρακολουθεί συνεχώς, ειδικά σε πόλη, εθνική οδό ή δρόμο με ειδική ρύθμιση.

Αμέσως μετά έρχονται το STOP και η πινακίδα παραχώρησης προτεραιότητας, που ρυθμίζουν βασικά σημεία συμβίωσης της κυκλοφορίας. Πολύ συχνές είναι επίσης οι πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης, καθώς και οι πινακίδες για διάβαση πεζών, που συναντώνται διαρκώς σε κατοικημένες περιοχές.

Τι να κρατήσει ο οδηγός

Ο πιο απλός τρόπος να θυμάται κανείς τη σημασία των βασικών σημάτων είναι ο εξής: το τρίγωνο προειδοποιεί, το οκτάγωνο του STOP διατάζει στάση, το στρογγυλό συνήθως ορίζει απαγόρευση ή υποχρέωση, και οι πληροφοριακές πινακίδες καθοδηγούν την πορεία. Αν το δεις έτσι, η σήμανση παύει να μοιάζει με χαοτικό σύνολο και γίνεται ένας αρκετά λογικός κώδικας.

Γι’ αυτό και στην καθημερινή οδήγηση δεν αρκεί να ξέρουμε «περίπου» τα σήματα. Χρειάζεται να αναγνωρίζουμε αμέσως το σχήμα, το χρώμα και το μήνυμα, ώστε να αντιδρούμε σωστά και να αποφεύγουμε λάθη που μπορούν να κοστίσουν ακριβά.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για φθορά ή αλλοίωση πινακίδας

Η αλλοίωση, καταστροφή, μετάθεση ή γενικά κάθε επέμβαση σε πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες και διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα δεν είναι μια «αθώα» πράξη, αλλά σοβαρή παράβαση που επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια. Σύμφωνα με δημοσιευμένα αποσπάσματα του ισχύοντος πλαισίου του ΚΟΚ, τέτοια συμπεριφορά τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 12 μήνες, ενώ σε πιο βαριές περιπτώσεις ή όταν συνδέεται με παράνομη χρήση/παραποίηση στοιχείων, οι συνέπειες μπορεί να γίνουν ακόμα αυστηρότερες.