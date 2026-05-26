BYD Dolphin G DM-i: Το δελφίνι που πάει μέχρι την άκρη του κόσμου

Η BYD λανσάρει στην Ευρώπη το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας Β που εξελίχθηκε ειδικά για τις αγορές εκτός Κίνας και έχει αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων.

Η BYD παρουσιάζει το DOLPHIN G DM-i, ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει πλήρως τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή κατηγορία Β. Το νέο compact hatchback έρχεται να τοποθετηθεί στην καρδιά της αγοράς των supermini, αποτελώντας μια μοναδική πρόταση που συνδυάζει τις συμπαγείς διαστάσεις με την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου.

Το επίσημο λανσάρισμα του μοντέλου στις ευρωπαϊκές αγορές είναι προγραμματισμένο για τις επόμενες εβδομάδες εντός του Ιουνίου, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, προς το φθινόπωρο. Το DOLPHIN G DM-i απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που αναζητά ένα προσιτό όχημα, ικανό να προσφέρει τη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων με μηδενικούς ρύπους αλλά και την απαραίτητη ευελιξία για μεγαλύτερα ταξίδια.

Η Super Hybrid τεχνολογία DM-i και η κορυφαία αυτονομία

Το μεγάλο τεχνολογικό πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ότι αποτελεί το μοναδικό supermini στην κατηγορία που διαθέτει το plug-in Super Hybrid σύστημα με τεχνολογία DM της BYD, προσφέροντας ουσιαστική αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία. Η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει την οδηγική αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, με άμεση και απόλυτα ομαλή επιτάχυνση χάρη στον ηλεκτροκινητήρα που βρίσκεται τοποθετημένος στον εμπρός άξονα.

Στις μεγαλύτερες αποστάσεις, το σύστημα διαχειρίζεται έξυπνα τη λειτουργία του υβριδικού συνόλου, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη ευελιξία που ξεπερνά τα καθιερωμένα δεδομένα των συμβατικών supermini με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Με πλήρως φορτισμένη τη μπαταρία και γεμάτο το ρεζερβουάρ καυσίμου, η συνολική αυτονομία του DOLPHIN G DM-i μπορεί να ξεπεράσει το όριο των 1.000 χιλιομέτρων.

Σχεδιασμένο για την Ευρώπη

Το DOLPHIN G DM-i έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την κινεζική φίρμα, καθώς αποτελεί το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε από την BYD ειδικά για τις αγορές εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Με μήκος 4,16 μέτρα και πλάτος 1,825 μέτρα, το αυτοκίνητο διαθέτει τις ιδανικές αναλογίες για την κίνηση στα αστικά κέντρα, προσφέροντας ταυτόχρονα κορυφαία πρακτικότητα στην κατηγορία του.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, επεσήμανε ότι με το συγκεκριμένο μοντέλο η εταιρεία θέλει να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες των καταναλωτών για την κατηγορία Β στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Συνδυάζοντας την έξυπνη υβριδική τεχνολογία, τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και τα προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά σε ένα προσιτό compact πακέτο, ο όμιλος στοχεύει να καταστήσει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο έξυπνη και προσβάσιμη σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Ο πλήρης εξοπλισμός και οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του μοντέλου πρόκειται να ανακοινωθούν επίσημα το επόμενο διάστημα.