Το firefly είναι το "World Urban Car 2026”

Το συμπαγές, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της NIO, το firefly, αναδείχτηκε ως το καλύτερο αυτοκίνητο πόλης από το θεσμό World Car Awards.

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το firefly, το έξυπνο ηλεκτρικό compact μοντέλο υψηλής αισθητικής της NIO, το οποίο ανακηρύχθηκε “World Urban Car 2026” στο πλαίσιο των διεθνώς καταξιωμένων World Car Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο New York International Auto Show. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η NIO και το firefly λαμβάνουν τη συγκεκριμένη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μάρκας και το όραμά της για το μέλλον της αστικής κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα World Car Awards συγκαταλέγονται στους πλέον σημαντικούς θεσμούς της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην 22η διοργάνωση το 2026, 98 κορυφαίοι δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 33 χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίστηκε σε δοκιμές οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες και ανεξάρτητη ψηφοφορία. Η διαδικασία εποπτεύτηκε και καταμετρήθηκε ανεξάρτητα από την KPMG, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού.

Η Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, δήλωσε: «Η διάκριση του firefly στα World Car Awards αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή και για την ελληνική αγορά. Επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία, η ασφάλεια και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός μπορούν να επαναπροσδιορίσουν την καθημερινή μετακίνηση. Στη NIO Greece, στόχος μας είναι να φέρουμε αυτή τη νέα φιλοσοφία πιο κοντά στους Έλληνες χρήστες, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, βιωσιμότητα και ουσιαστική οδηγική εμπειρία».

Για να είναι επιλέξιμα για τη διάκριση World Urban Car, τα οχήματα πρέπει να έχουν μήκος έως 4,25 μέτρα, να είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους, να παράγονται σε τουλάχιστον 5.000 μονάδες ετησίως και να διατίθενται σε μεγάλες αγορές σε τουλάχιστον δύο ηπείρους εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Σχεδιασμένο για τη διεθνή αγορά, το firefly επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των compact ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας προηγμένα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ξεχωριστό σχεδιασμό, έξυπνη αξιοποίηση χώρου και προηγμένες τεχνολογικές λειτουργίες. Η εμπειρία οδήγησης που προσφέρει είναι δυναμική και άνετη, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής ζωής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται και στην εμπιστοσύνη των χρηστών, με ποσοστό ικανοποίησης που αγγίζει το 97%.