Το Ford Puma ξεχωρίζει στην κατηγορία των B-SUV αυτοκινήτων με κορυφαίο χώρο αποσκευών, σύγχρονη τεχνολογία SYNC 4, BlueCruise και υβριδικό κινητήρα με χαμηλή κατανάλωση.

Το Ford Puma συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV, εστιάζοντας σε στοιχεία που έχουν ουσιαστική αξία για τον οδηγό. Η πρακτικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον χώρο αποσκευών να φτάνει τα 456 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αγγίζει τα 1.126 λίτρα.

Κομβικό ρόλο παίζει το σύστημα MegaBox, το οποίο προσθέτει επιπλέον 80 λίτρα, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία στη μεταφορά αντικειμένων και ενισχύοντας τον καθημερινό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το Puma υιοθετεί μια πλήρως ψηφιακή φιλοσοφία, με το σύστημα Ford SYNC 4 να αποτελεί τη βάση της εμπειρίας χρήστη. Η οθόνη αφής 12 ιντσών συνδυάζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, προσφέροντας πλήρη πληροφόρηση και εύκολο χειρισμό.

Η συνολική εργονομία παραμένει προσανατολισμένη στον οδηγό, με φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, διατηρώντας την ευχρηστία σε υψηλό επίπεδο.

BlueCruise και υποβοήθηση οδήγησης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα συστήματα υποβοήθησης, με την εισαγωγή του Ford BlueCruise. Το σύστημα επιτρέπει οδήγηση χωρίς χρήση χεριών σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, με τον οδηγό να διατηρεί την προσοχή του στον δρόμο.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία ενισχύει την άνεση σε μεγάλες διαδρομές και σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας, μειώνοντας την καταπόνηση του οδηγού.

Υβριδική τεχνολογία και αποδοτικότητα

Το Puma εξοπλίζεται με τον 1.0L EcoBoost Hybrid κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 125 ίππους, συνδυάζοντας αποδοτικότητα και άμεση απόκριση. Το ήπια υβριδικό σύστημα (MHEV) αξιοποιεί μίζα/γεννήτρια (BISG) για ανάκτηση ενέργειας και υποβοήθηση στην επιτάχυνση.

Παράλληλα, τα προγράμματα οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery) επιτρέπουν προσαρμογή της λειτουργίας του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και το οδηγικό στυλ.

Τιμές και τρόπος απόκτησης

Η βασική έκδοση του Ford Puma ξεκινά από 21.528€, προσφέροντας ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα με επιτόκιο από 0,9%.

Παράλληλα, το μοντέλο συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, ενισχύοντας την συνολική αξία του ως μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές στην κατηγορία.