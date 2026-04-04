Η Hyundai εγκατέστησε N Hyper φορτιστές 400 kW στο Νίρμπουργκρινγκ, προσφέροντας υπερταχεία φόρτιση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δωρεάν χρήση για πελάτες Hyundai N.

Η Hyundai Motor Company προχωρά στην εγκατάσταση δύο N Hyper φορτιστών στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ στη Γερμανία, ενισχύοντας τις υποδομές ηλεκτροκίνησης σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι φορτιστές βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένοι στην είσοδο της διαδρομής Tourist Drive, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε οδηγούς που θέλουν να επαναφορτίσουν και να επιστρέψουν γρήγορα στην πίστα.

Φόρτιση έως 400 kW και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση

Η νέα εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ταχύτητα και την αποδοτικότητα, με μέγιστη ισχύ DC που φτάνει τα 400 kW. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Δύο μονάδες φόρτισης με συνολικά τέσσερα σημεία

Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης έως τεσσάρων οχημάτων

Φόρτιση 10%–80% σε περίπου 18 λεπτά (υπό ιδανικές συνθήκες) για τα Hyundai IONIQ 5 N και Hyundai IONIQ 6 N

Παράλληλα, οι φορτιστές είναι συμβατοί με ηλεκτρικά οχήματα όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Από τον Απρίλιο του 2026 οι ιδιοκτήτες των μοντέλων N θα μπορούν να φορτίζουν δωρεάν μέσω της εφαρμογής Charge myHyundai. Οι φορτιστές ξεκίνησαν πιλοτική λειτουργία τον Μάρτιο του 2026, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης πριν την πλήρη έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Επέκταση της παγκόσμιας υποδομής

Η εγκατάσταση στο Νίρμπουργκρινγκ είναι η συνέχεια της στρατηγικής ανάπτυξης της Hyundai, μετά τον πρώτο σταθμό ταχείας φόρτισης υψηλών επιδόσεων στο Inje Speedium της Κορέας το 2023.

Με αυτή την κίνηση, η Hyundai ενισχύει τη σύνδεση της μάρκας N με την πίστα που αποτέλεσε βασικό σημείο εξέλιξης των μοντέλων της, φέρνοντας την ηλεκτρική απόδοση πιο κοντά στην καθημερινή εμπειρία των οδηγών.