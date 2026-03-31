Γκασλί: «Η Alpine του 2026 είναι το καλύτερο μονοθέσιο της καριέρας μου»

Η 7η θέση στη Σουζούκα και η επικράτηση επί του Μαξ Φερστάπεν επισημοποιούν την επιστροφή της Alpine στην ανταγωνιστικότητα.

Η Alpine επιβεβαίωσε τη φετινή δυναμική της στο Grand Prix Ιαπωνίας. Ο Πιέρ Γκασλί ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 7η θέση, καταφέρνοντας να κρατήσει πίσω του τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν μετά από μια εξαντλητική μάχη. Ο Γάλλος οδηγός εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την απόδοση του μονοθεσίου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι, προς το παρόν, αυτό είναι το καλύτερο αυτοκίνητο που είχα στην καριέρα μου, ίσως μαζί με την AlphaTauri του 2021».

Η μάχη με τον Φερστάπεν

Ο αγώνας στη Σουζούκα απαιτούσε απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία από τον Γάλλο οδηγό. «Ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλή πίεση», παραδέχθηκε ο Γκασλί μιλώντας στο Canal+. Στο πρώτο μέρος ένιωθε άνετα με τη μέση γόμα ελαστικών, όμως η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας άλλαξε τις ισορροπίες. «Υπήρξαν πολλά αυτοκίνητα ασφαλείας φέτος, οπότε ήξερα ότι θα συνέβαινε κάποια στιγμή».

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, η πίεση από τον Φερστάπεν έγινε ασφυκτική. Ο Γκασλί περιέγραψε τη δυσκολία της κατάστασης στους τελευταίους 26 γύρους: «Έπρεπε πραγματικά να εστιάσω στο να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορος και να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί ο Μαξ ήταν πάρα πολύ κοντά. Δεν υπήρχε περιθώριο διαχείρισης των ελαστικών». Παρά την ελαφρά υπεροχή της Red Bull με τη σκληρή γόμα, ο Γάλλος διατήρησε τον έλεγχο. «Στο τέλος, καταφέραμε να τον κρατήσουμε πίσω και να πάρουμε αυτή την έβδομη θέση».

Defensive 👏 masterclass 👏



From start to finish, what an epic drive, @PierreGasly. pic.twitter.com/AjYdOsVljR March 29, 2026

Οι στόχοι για τη συνέχεια

Η Alpine δείχνει να διαθέτει μια σταθερή βάση για τη συνέχεια της σεζόν, έχοντας σκοράρει βαθμούς και στους τρεις πρώτους αγώνες. Ο Γκασλί σημείωσε ότι το μονοθέσιο λειτουργεί καλά σε διαφορετικούς τύπους διαδρομών. «Είμαι χαρούμενος με αυτό το Σαββατοκύριακο, η ομάδα έκανε καλή δουλειά και σημειώσαμε αξιόλογη πρόοδο καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου». Η διαφορά από τον άμεσο ανταγωνισμό ήταν άλλωστε εμφανής, με τον Λίαμ Λόσον να τερματίζει 18 δευτερόλεπτα πίσω από την Alpine.

Το βλέμμα της ομάδας στρέφεται πλέον στο Μαϊάμι, με τον Γκασλί να αναγνωρίζει τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. «Γνωρίζουμε τους περιορισμούς μας και πάνω σε τι πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε έναν μήνα μπροστά μας για να προετοιμάσουμε νέα πράγματα και συνολικά αυτό είναι ενθαρρυντικό». Η διαφορά των επτά δευτερολέπτων από τη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον δίνει επιπλέον κίνητρο για τη συνέχεια. «Αν συνεχίσουμε να προοδεύουμε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε το γκρουπ των πρωτοπόρων».