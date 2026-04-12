Σαν Σήμερα: Η μέρα που έλαμψε το άστρο των πρωταθλητών (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν σαν σήμερα στον κόσμο του motorsport. Στη Formula 1, θα μάθουμε για έναν ταχύτατο οδηγό που δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα και το τι ακριβώς έγινε σε τέσσερα Grand Prix. Επιπλέον, θα μάθουμε για μία νίκη του Γιούχα Κάνκουνεν στο WRC και ένα θρίαμβο του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε ο αείμνηστος Αργεντινός άσος της Formula 1, Κάρλος Ρόιτμαν. Ήταν προστατευόμενος του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, είχε μυστηριώδη προσωπικότητα και ήταν εξαιρετικά γρήγορος. Κατέκτησε την πρώτη του pole position στο ντεμπούτο του το 1972 και, μέσα σε 10 χρόνια, οδήγησε για τις ομάδες των Brabham, Ferrari, Lotus και Williams. Κέρδισε συνολικά 12 αγώνες και έφτασε μια ανάσα από τον τίτλο το 1981. Παρόλο που ήταν επικεφαλής στη βαθμολογία και εκκίνησε τον τελευταίο αγώνα στο Λας Βέγκας από την pole, έκανε μια κακή εμφάνιση και τερμάτισε 7ος, εκτός βαθμών. Ο τίτλος κατέληξε στον Νέλσον Πικέ. Με αφορμή την οξυμένη πολιτική διαμάχη ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Μεγάλη Βρετανία, ο Ρόιτμαν αποσύρθηκε από τους αγώνες στις αρχές του 1982. Ασχολήθηκε με την πολιτική στη χώρα του.

On his day, Carlos Reutemann was one of the fastest of all 👑 pic.twitter.com/PiZvrpPNO2 July 8, 2021

Σαν σήμερα το 1950, γεννήθηκε ο Φλάβιο Μπριατόρε, ένας εκ των ιθυνόντων του περιβόητου σκανδάλου Crashgate στη Formula 1. Ο Ιταλός υπήρξε και εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι και σήμερα ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, με το παρελθόν του να έχει χαρακτηριστεί από ουκ ολίγες επιτυχίες, σε διάφορους κλάδους - όπως η εκμίσθωση αυτοκινήτων, η κτηματομεσιτική και η διεύθυνση εστιατορίων. Η πορεία του άλλαξε δραματικά στα τέλη των ‘80s όταν συνεργάστηκε με τον Λουτσιάνο Μπενετόν. Πολύ σύντομα ανέλαβε ο ίδιος τα ηνία της Benetton Formula 1 και την αναδιάρθρωσε ριζικά, φτάνοντας ως την κορυφή στα μέσα των ‘90s με τον ανερχόμενο Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Μπριατόρε διατηρήθηκε στην ομάδα για πολλά ακόμη χρόνια, καθοδηγώντας τον Φερνάντο Αλόνσο από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Σαν σήμερα, επίσης το 1962, γεννήθηκε ο θρύλος των ράλλυ, Κάρλος Σάινθ Sr. Ο Ισπανός, γνωστός και ως ο «El Matador», αγωνίστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και κέρδισε σε 25 events οδηγώντας για τις Toyota, Subaru, Ford και Citröen. Μάλιστα, το 1990 και 1992 στέφθηκε πρωταθλητής με την Toyota. Μετά το τέλος της πορείας του στο WRC το 2005, ο Σάινθ επικεντρώθηκε στο περιβόητο Ράλλυ Ντακάρ και έχει κερδίσει τρεις φορές, με πιο πρόσφατη νίκη αυτήν του 2020.

Σαν σήμερα το 1981, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αργεντινής για τη Formula 1. Μετά από μερικούς αποτυχημένους πειραματισμούς στους προηγούμενους αγώνες, η ομάδα της Brabham εμφανίστηκε με την BT49C, η οποία διέθετε νέες καινοτόμες αναρτήσεις. Η BT49C πήρε το πράσινο φως να συμμετάσχει σε όλο το τριήμερο και έκανε περίπατο στον αγώνα, με τον Νέλσον Πικέ να παίρνει μια άνετη νίκη. Το μονοθέσιο ήταν τόσο καλό που ο μετριότατος ομόσταυλός του, Έκτορ Ρεμπάκ, βρέθηκε μέχρι και τη δεύτερη θέση αλλά εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τους Κάρλος Ρόιτμαν της Williams και Αλέν Προστ της Renault.

#F1 1981 Argentina 📽 hasta en portugués se habló del cuestionado Brabham BT49C. Impresionan estas imágenes "pure sound" de 🇦🇷 donde se aprecian las diferencias entre los autos de Piquet 1° y Rebaque (hasta su abandono) con el resto. #LoleReutemann fue 2° a 26s y Prost 3° a 49s pic.twitter.com/OGoXRnLpat — Mauricio Gallardo (@damonrelatorr) February 7, 2023

Σαν σήμερα το 1987, ξεκίνησε μια καινούρια σεζόν για τη Formula 1 με το GP Βραζιλίας. Ο Αλέν Προστ της McLaren ξεκίνησε τη χρονιά με νίκη, αφήνοντας αρκετά πίσω του τη Williams του Νέλσον Πικέ. Ο Γάλλος εκμεταλλεύτηκε τη σωστή του διαχείριση στα ελαστικά και έκανε μόλις δύο pit stops, με τον Βραζιλιάνο να κάνει τρία. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Στεφάν Γιοχάνσον.

#OnThisDay in 1987.



The F1 season kicked off with Alain Prost driving his McLaren-TAG-MP4/3 to victory in the Brazilian Grand Prix at Jacarepaguá.

It was the World Champion's fourth win in Brazil & his 26th Grand Prix victory.



© FOM#F1 pic.twitter.com/hKuJYKEJ0w April 12, 2021

Σαν σήμερα το 1993, ο Γιούχα Κάνκουνεν επικράτησε στο απαιτητικό Ράλλυ Σαφάρι, για την πρώτη του νίκη στη σεζόν. Ο Φινλανδός αποδείχθηκε ταχύτερος κατά 9 δευτερόλεπτα του Μάρκου Άλεν, σε ένα event όπου η Toyota κυριάρχησε απόλυτα με τέσσερα Celica ST185 στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Σαν σήμερα το 1998, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο GP Αργεντινής στη Formula 1. Οι πρώτοι γύροι του αγώνα χαρακτηρίστηκαν από την αμφιλεγόμενη κίνηση του Μίκαελ Σουμάχερ να προσπεράσει τον πρωτοπόρο Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ο Σκωτσέζος της McLaren βρέθηκε ελαφρώς εκτός γραμμής στη στροφή 8, με τον Γερμανό της Ferrari να τον χτυπά ενόσω εκείνος επέστρεφε στην αγωνιστική γραμμή. Ο Κούλθαρντ κατρακύλησε στην έκτη θέση όπου και τερμάτισε, ενώ ο Σουμάχερ έμεινε με ελεύθερο πεδίο και επικράτησε χωρίς να απειληθεί. Το βάθρο του αγώνα συμπληρώθηκε από τους Μίκα Χάκινεν και Έντι Ιρβάιν.

1998 Argentina Grand Prix



🎥 F1 | FOM pic.twitter.com/d6bDrk3nJ0 — F1 Videos (@VideosFormula) April 12, 2022

Σαν σήμερα το 2015, έλαβε χώρα το Grand Prix Κίνας για τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Η Mercedes-AMG έκανε άνετα το 1-2 και άφησε πίσω τις δύο Ferrari και τις δύο Williams. Συγκεκριμένα, ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε τη νίκη, το βάθρο συμπληρώθηκε από τους Νίκο Ρόσμπεργκ και Σεμπάστιαν Φέτελ.

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, διεξήχθη το GP ΗΠΑ στο Τέξας, ο δεύτερος αγώνας της σεζόν του MotoGP για εκείνη τη σεζόν. Ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε την πρώτη του pole position στη χρονιά, την οποία και μετουσίωσε σε νίκη ώστε να φτάσει τις τρεις σε ισάριθμους αγώνες στην πίστα αυτή. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο της Ducati, ενώ τρίτος ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι της Yamaha.

