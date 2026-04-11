Έπειτα από ένα κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν της Formula 1 η Williams θέλει να βάλει τις βάσεις για να διεκδικήσει τα αποτελέσματα που επιθυμεί.

Η Williams Racing προσπαθεί να διαχειριστεί ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν του 2026, με τη βρετανική ομάδα να υστερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού. Μετά από τρία αγωνιστικά σαββατοκύριακα η ομάδα του Γκρόουβ μετράει μόλις 2 βαθμούς, οι οποίοι έχουν επιτευχθεί από τον Κάρλος Σάινθ στην Κίνα.

Η FW48 είναι ένα μονοθέσιο κάτω των προσδοκιών της Williams, με το μεγαλύτερο ζήτημα να εντοπίζεται στο βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες οι «μπλε» έχουν το πιο βαρύ μονοθέσιο του grid, κάτι που ο επικεφαλής Τζέιμς Βόουλς είχε προσπαθήσει να διαψεύσει το χειμώνα.

Ένα δύστροπο μονοθέσιο για τους οδηγούς

Ο Κάρλος Σάινθ όταν υπέγραψε στη Williams δεν περίμενε ένα τέτοιο ξεκίνημα στη νέα εποχή κανονισμών της Formula 1. O Ισπανός πιστεύει πως η FW48 έχει αρκετές δυνατότητες, αρκεί να λυθεί το κύριο πρόβλημα.

«Ειλικρινά, έχουμε πολύ βάρος να χάσουμε, δεν είναι μυστικό πια. Θα είναι καλό μονοθέσιο αν μειώσουμε το βάρος; Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά», ανέφερε αρχικά

Ο Ισπανός εξήγησε ότι το πρόβλημα δεν προέκυψε τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του μονοθεσίου: «Πέρα από το βάρος, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα πολύ καλύτερο μονοθέσιο από αυτό που έχουμε τώρα. Στην αρχή της χρονιάς είχαμε πολλά προβλήματα στην παραγωγή που καθυστέρησαν την κατασκευή του μονοθεσίου. Αυτό το έκανε πιο βαρύ απ’ όσο περιμέναμε».

Η ώθηση του Σάινθ

Ο Ισπανός συνεχίζει να έχει πίστη στο τεχνικό τμήμα του Γκρόουβ, ώστε να βρει λύσεις. Όταν μπορέσουν να μειώσουν το βάρος του μονοθεσίου, τότε το επόμενο βήμα είναι η αύξηση της κάθετης δύναμης.

«Η πραγματικότητα είναι ότι μπορούμε όλοι να κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά και ως ομάδα δεν πρόκειται μόνο να μειώσουμε το βάρος του μονοθεσίου. Πρέπει να βρούμε περισσότερη κάθετη δύναμη και καλύτερη ισορροπία και αυτοί είναι όλοι οι στόχοι για φέτος», ανέφερε ο Σάινθ.

Οι στόχοι της Williams για το 2026 δεν ήταν να προσπαθεί να μπει στη 10άδα αλλά να διεκδικεί καλές θέσεις εντός αυτής. Στο Μαϊάμι θα κάνει την πρώτη απόπειρα να γίνει τακτικό μέλος του midfield και τα νέα εξαρτήματα θα δείξουν αν θα είναι σε θέση να πετύχει φέτος τους στόχους της.

