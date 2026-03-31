Προσοχή! Άρχισαν να έρχονται οι ψηφιακές κλήσεις από τις κάμερες ΤΝ

Το «μάτι» της Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφει αυτόματα τις παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής και οι πρώτες κλήσεις έχουν ήδη σταλεί ψηφιακά στους παραβάτες μέσω του Gov.gr Wallet.

Η εποχή που η βεβαίωση μιας παράβασης απαιτούσε τη φυσική παρουσία αστυνομικού ανήκει στο παρελθόν. Από το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία το νέο σύστημα αυτόματης καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων. Η πρωτοβουλία ανήκει στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά σε οκτώ σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική. Η τεχνολογία αλγοριθμικής ανάλυσης επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση της πινακίδας, της μάρκας, του μοντέλου και του χρώματος του οχήματος. Το σύστημα κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις και τις διαβιβάζει άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα της Τροχαίας.

Τι καταγράφουν οι νέες κάμερες

Οι δυνατότητες των καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επικίνδυνων συμπεριφορών. Το σύστημα εντοπίζει αυτόματα την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας. Επίσης, ελέγχει τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας από τους οδηγούς αυτοκινήτων και τη μη χρήση κράνους από τους δικυκλιστές.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αποτελεί άλλη μια παράβαση που ανιχνεύεται ψηφιακά. Οι κάμερες ελέγχουν παράλληλα την αντικανονική κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες. Ήδη οι πρώτες κλήσεις που βεβαιώθηκαν αφορούσαν κυρίως το «κόκκινο» και την απουσία κράνους.

H κλήση απευθείας στο Gov.gr Wallet

Η διαδικασία ενημέρωσης του πολίτη έχει απλοποιηθεί πλήρως μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Μόλις βεβαιωθεί η παράβαση, η ειδοποίηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Ο παραβάτης λαμβάνει το διοικητικό πρόστιμο στο κινητό του χωρίς καθυστερήσεις.

Εκτός από τις σταθερές κάμερες ΤΝ, έχουν ενεργοποιηθεί και κινητές κάμερες σε δέκα λεωφορεία. Αυτές οι κάμερες εστιάζουν στην παράνομη στάθμευση και την κίνηση στις λεωφορειολωρίδες. Το σύστημα καταγράφει τον χρόνο και τον τόπο της παράβασης, προσφέροντας αδιάσειστα στοιχεία.

Έρχονται 1.000 κάμερες σε όλη την Ελλάδα

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη ραγδαία επέκταση του δικτύου μέσα στο 2026. Προβλέπεται η τοποθέτηση περίπου 1.000 καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Η ανάπτυξη του δικτύου θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό και κατά τη διάρκεια του 2027.

Στόχος των Υπουργών Δημήτρη Παπαστεργίου, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο ανασφάλιστων οχημάτων, την τήρηση του ΚΤΕΟ και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής θα επιτρέπει πλέον και την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

Τα 8 σημεία των καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης

Δήμος Αθηναίων: Διασταύρωση Πανεπιστημίου και Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Διασταύρωση Λεωφόρου Μεσογείων και Λεωφόρου Χαλανδρίου.

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Διασταύρωση Λεωφόρου Μαραθώνος και Φλέμινγκ.

Δήμος Καλλιθέας: Διασταύρωση Λεωφόρου Συγγρού και Αγίας Φωτεινής.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Διασταύρωση Λεωφόρου Ποσειδώνος και Ερμού.

Δήμος Αλίμου: Διασταύρωση Λεωφόρου Ποσειδώνος και Λεωφόρου Αλίμου.

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Διασταύρωση Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Τήνου.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Διασταύρωση Λεωφόρου Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως.

Οι συγκεκριμένες κάμερες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν παραβάσεις ακόμη και σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού. Η τεχνολογία τους επιτρέπει να «διαβάζουν» την πινακίδα και να ταυτοποιούν τον τύπο του οχήματος, στέλνοντας τα δεδομένα απευθείας στο κεντρικό σύστημα της Τροχαίας.