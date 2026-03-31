KTM 890 Adventure R Rally 2026: Από το Ντακάρ με αγάπη

Σε περιορισμένη παραγωγή, αυτή η μοτοσικλέτα αντανακλά το χωμάτινο αγωνιστικό DNA του μοντέλου που κέρδισε το φετινό ράλι Ντακάρ

Και όπως μας τα λέει ο αυστριακός κατασκευαστής, το νέο ΚΤΜ 890 Adventure R Rally αντιπροσωπεύει την πιο έντονη έκφραση της μηχανικής ράλι της KTM, όντας εξελιγμένο προκειμένου να αποτελέσει την πλέον υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων μοτοσικλέτα μεσαίου κυβισμού στην κατηγορία της. Ενώ το “απλό” 890 Adeventure R ορίζει το σημείο αναφοράς για την απόδοση σε περιπλανήσεις εκτός δρόμου, η έκδοση Rally έχει σχεδιαστεί για αναβάτες που απαιτούν ανάρτηση εργοστασιακού επιπέδου, εργονομία προδιαγραφών ράλι και ασυμβίβαστο εξοπλισμό απευθείας από το εργοστάσιο. Κατασκευασμένο για να κατακτά, αντί να διασχίζει απλώς εδάφη, αντλεί άμεση έμπνευση από τις μοτοσικλέτες ράλι της Red Bull KTM Factory Racing.

Προερχόμενη απευθείας από τα αγωνιστικά προγράμματα της WP Factory Racing, η ανάρτηση WP Pro Components φέρνει στην κατηγορία γνήσια τεχνολογία αγώνων και όχι απλά ένα προσαρμοσμένο υλικό δρόμου. Ένα ελαφρύ πιρούνι WP Xplor Pro με τεχνολογία Cone Valve λειτουργεί αρμονικά με ένα ομώνυμο αμορτισέρ, προσφέροντας κορυφαία διαδρομή 270mm και την απαιτούμενη απόδοση απόσβεσης στα πιο σκληρά εδάφη. Η άνεση παραμένει πρωταρχικής σημασίας, παρέχοντας σταθερότητα και κορυφαία συμπεριφορά ακόμα και με τη μοτοσικλέτα φορτωμένη με αποσκευές ή συνεπιβάτη.

Η ισχύς προέρχεται από έναν συμπαγή δικύλινδρο κινητήρα 889cc που παράγει 106Hp και 100Nm ροπής στις 6.500rpm. Τα προηγμένα ηλεκτρονικά επεκτείνουν περαιτέρω την εστίαση της μοτοσικλέτας στα ράλι, με Offroad ABS, πολλαπλές λειτουργίες οδήγησης, όπως η Ράλι, ο έλεγχος πρόσφυσης και η ρύθμιση ολίσθησης κινητήρα, επιτρέποντας στους αναβάτες να ρυθμίζουν την απόδοση εν κινήσει μέσω της οθόνης TFT 5 ιντσών. Μέσα από αυτή παρέχεται και η δυνατότητα πλοήγησης Turn-by-Turn+. Σχεδιαστικά, η έκδοση του 2026 δεν διαφέρει από αυτή του 2024, πέραν των γραφικών της Red Bull KTM Factory Racing, με τη Slip-on εξάτμιση της Akrapovič να αντικατοπτρίζει μια μοτοσικλέτα που φαίνεται έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε έδαφος.

Προσθέτοντας περαιτέρω σιγουριά στον ιδιοκτήτη, το μοντέλο του 2026 συνοδεύεται από την Premium εγγύηση κατασκευαστή της φίρμας. Οι αναβάτες επωφελούνται έως και 4 χρόνια κάλυψης, προσφέροντας μακροπρόθεσμη εγγύηση που υποστηρίζεται από την αποδεδειγμένη αξιοπιστία της KTM στους αγώνες. Για να διατηρηθεί η εγγύηση σε ισχύ, πρέπει να πραγματοποιείται τακτικό σέρβις σύμφωνα με το καθορισμένο από το εργοστάσιο πρόγραμμα σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της KTM.

Κύρια χαρακτηριστικά 890 Adventure R Rally 2026

889cc, 106Hp, 100Nm

Ανάρτηση WP Xplor Pro

Εξάτμιση Akrapovič Slip-on

Σέλα και μαρσπιέ Rally Factory Racing

Riding modes, Quickshifter+, Cruise Control, Motor Slip Regulation

Offroad ABS

5-inch TFT οθόνη με Turn-by-Turn+ πλοήγηση

Ζάντες βαρέως τύπου (2.15x21, 4.00x18)

Carbon προστατευτικά ρεζερβουάρ

Πίσω γρανάζι Supersprox Stealth

Η μοτοσικλέτα θα βγει από τη γραμμή παραγωγής άμεσα και για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.