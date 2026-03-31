Απογοητευμένος που έχασε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στο GP Ιαπωνίας ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε εκτός βάθρου.

Παρά τη νίκη του στο Grand Prix Αυστραλίας ο Τζορτζ Ράσελ δεν έχει καταφέρει να ανέβει ξανά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Ο Βρετανός στο Grand Prix Ιαπωνίας τερμάτισε 4ος, παρά την πίεση που άσκησε στον Σαρλ Λεκλέρ στο τέλος του αγώνα.

Ως αποτέλεσμα έχασε την πρωτοπορία στη βαθμολογία οδηγών από τον teammate του, Κίμι Αντονέλι, ο οποίος πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

Ούτε ρυθμό, ούτε τύχη

Ο Ράσελ φάνηκε να μην έχει το ρυθμό του Αντονέλι στη Σουζούκα, με τον Ιταλό να είναι ταχύτερός του καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας κόστισε σημαντικά στον Ράσελ κατά τη διάρκεια του Grand Prix, καθώς έκανε την εμφάνισή του στο γύρο που βγήκε από τα pits.

«Στους αγώνες, κάποιες φορές τα πράγματα πάνε υπέρ σου και κάποιες εναντίον σου. Απλώς νιώθω ότι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία δύο Σαββατοκύριακα, ό,τι πρόβλημα έχουμε, συμβαίνει στη δική μου πλευρά και εγώ είμαι αυτός που περνάει αυτή την κατάσταση», είπε ο Βρετανός για την τύχη του.

Όταν ρωτήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, η απάντησή του ήταν απολύτως ειλικρινής: «Έτσι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη απάντηση. Είναι απλώς έτσι η κατάσταση. Κάποιες φορές άλλοι έχουν προβλήματα στις δοκιμές. Εμείς δεν είχαμε ούτε ένα πρόβλημα στις δοκιμές όλη τη χρονιά, αλλά εγώ είχα προβλήματα στις κατατακτήριες. Ο Λάντο Νόρις δεν είχε κανένα πρόβλημα στις κατατακτήριες, αλλά είχε όλα τα προβλήματα στις δοκιμές. Είναι απλώς θέμα τύχης με αυτά τα νέα μονοθέσια».

Η απώλεια της πρωτιάς δεν είναι πρόβλημα

Ο Ράσελ έμαθε πως ο Αντονέλι είναι πλέον μπροστά του στο πρωτάθλημα. Παρότι δεν θα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας για τον επόμενο μήνα, ο Βρετανός δεν ανησυχεί.

«Είναι ο τρίτος αγώνας από τους 22, δεν ανησυχώ καθόλου για το τι συμβαίνει και ξέρω ότι έχω ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψω στην κορυφή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουν γίνει τρεις αγώνες και αν ένας γύρος σήμερα ήταν διαφορετικός, η νίκη θα ήταν δική μου και είμαι πολύ σίγουρος γι’ αυτό. Στην Κίνα, χωρίς το πρόβλημα στις κατατακτήριες, ήμουν τρία δέκατα μπροστά στο sprint qualifying, οπότε ίσως να ήμουν στην pole και να είχα κερδίσει εκείνον τον αγώνα. Έτσι είναι οι αγώνες. Τώρα έχουμε ένα διάλειμμα τεσσάρων εβδομάδων, οπότε δεν υπάρχει κάποιο μομέντουμ. Κάνουμε reset και πάμε ξανά από την αρχή στον επόμενο αγώνα».