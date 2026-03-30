Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού επιλέγει την κορυφαία βρετανική πολυτέλεια για τις μετακινήσεις του, οδηγώντας ένα τετρακίνητο «θηρίο» με επιδόσεις supercar.

Ο Ματίας Λεσόρ αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες της Euroleague και κυριαρχεί στις ρακέτες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Γάλλος σταρ επιδεικνύει την ίδια δυναμική και στις προσωπικές του επιλογές, οδηγώντας μια εντυπωσιακή Bentley Flying Spur. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί σύμβολο κύρους και συνδυάζει την κορυφαία άνεση με την αιχμή της βρετανικής μηχανολογίας.

Επιδόσεις supercar σε αμάξωμα λιμουζίνας

Η Bentley Flying Spur του Ματίας Λεσόρ εξοπλίζεται με έναν πανίσχυρο V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με δύο turbo. Η απόδοση του συνόλου ξεπερνά τους 680 ίππους, προσφέροντας καταιγιστικές επιδόσεις στο βρετανικό μοντέλο. Η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων.

Το αυτοκίνητο επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,2 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 270 χλμ./ώρα. Οι αριθμοί αυτοί τοποθετούν τη Flying Spur στην κατηγορία των ταχύτερων λιμουζινών στον κόσμο. Ο οδηγός απολαμβάνει μια εμπειρία οδήγησης που θυμίζει καθαρόαιμα σπορ κατασκευάσματα, έχοντας παράλληλα στη διάθεσή του όλες τις ανέσεις μιας πολυτελούς καμπίνας.

Κοσμοπολίτικος αέρας από το Μόντε Κάρλο

Η άφιξη του Λεσόρ στο T-Center πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τράβηξε όλα τα βλέμματα. Οι πινακίδες κυκλοφορίας από το Μόντε Κάρλο ενισχύουν την κοσμοπολίτικη εικόνα του οχήματος. Η λεπτομέρεια αυτή υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς του αθλητή με το Πριγκιπάτο.

Το αυτοκίνητο αντικατοπτρίζει το lifestyle ενός σύγχρονου επαγγελματία αθλητή υψηλού επιπέδου. Η επιλογή της Bentley Flying Spur δείχνει την προτίμηση του Γάλλου στην ποιότητα κατασκευής και στη διαχρονική κομψότητα. Η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου στην αγορά κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 200.000 ευρώ.

