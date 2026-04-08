Η εικόνα στη βαθμολογία οδηγών της Formula 1 έχει αλλάξει δραματικά σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν έπειτα από τρία Grand Prix.

Η μετάβαση από το πρωτάθλημα της Formula 1 του 2025 σε αυτό του 2026 έχει συνοδευτεί από σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία οδηγών. Το βαθμολογικό περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά, με νέους πρωταγωνιστές να είναι στην κορυφή της κατάταξης.

Η πιο καθοριστική εξέλιξη είναι η ραγδαία άνοδος της Mercedes-AMG, η οποία ξεκίνησε εξαιρετικά τη νέα εποχή της Formula 1 και ηγείται της βαθμολογίας.

Τι άλλαξε σε 12 μήνες

Στο πρωτάθλημα οδηγών, την πρωτοπορία έχει πάρει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος ηγείται της βαθμολογίας με 72 βαθμούς μετά από 3 GP. Στο ίδιο χρονικό σημείο το 2025 ο Λάντο Νόρις ήταν στην 1η θέση έχοντας ωστόσο 10 βαθμούς λιγότερους. Την περασμένη σεζόν ήταν δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν με 61 βαθμούς, ωστόσο φέτος είναι ο Τζορτζ Ράσελ με 63 βαθμούς στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Στις θέσεις 3 και 4 είναι οι οδηγοί της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι στο ίδιο διάστημα πέρυσι ήταν στις θέσεις 6 και 8. Ο Μονεγάσκος μάλιστα έχει 29 βαθμούς περισσότερους, ενώ ο Βρετανός 26 βαθμούς περισσότερους σε σχέση με το 2025.

Οι πρωταθλητές τα έχουν βρει «σκούρα»

Αρκετά χαμηλά στην κατάταξη είναι μετά τα τρία πρώτα Grand Prix ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός μετρά μόλις 25 βαθμούς στο 2026, 37 λιγότερους από το 2025, ενώ παράλληλα δεν έχει ούτε ένα βάθρο έως τώρα.

Έκπληξη προκαλεί η παρουσία των Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και Πιερ Γκασλί της Alpine μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έχει κάνει κάκιστο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα έχοντας 12 βαθμούς και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας. Πέρυσι μετά από τρία GP ήταν δεύτερος με 61 βαθμούς, ενώ είχε και μία νίκη.

— Formula 1 (@F1) April 5, 2026

