Σαν Σήμερα: Οι αγώνες που ξεχώρισε το ταλέντο των πρωταθλητών (vid)

Συνολικά τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 κέρδισαν Grand Prix Σαν Σήμερα και ένας ακόμη γιορτάζει τα 55α γενέθλιά του. Επιπλέον, σήμερα θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες του MotoGP και σε ένα ράλλυ του WRC.

Σαν σήμερα το 1971, γεννήθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 1997, Ζακ Βιλνέβ. Ο Καναδός ξεκίνησε εκκωφαντικά την καριέρα του, κάνοντας αρχικά τεράστια αίσθηση στις ΗΠΑ και το πρωτάθλημα CART, όπου κατέκτησε τον τίτλο αλλά και τη νίκη στα θρυλικά 500 Μίλια της Ινδιανάπολης το 1995. Το 1996, βρέθηκε στη Formula 1 και την πρωταθλήτρια Williams. Από την πρώτη του σεζόν εκεί άρχισε να κερδίζει αγώνες, θέτοντας μάλιστα υποψηφιότητα για τον τίτλο. Τελικά, το 1997, μετουσίωσε το όνειρό του αλλά και του αδικοχαμένου πατέρα του Ζιλ, σε πραγματικότητα, προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές μαζί με τον Μίκαελ Σουμάχερ. Ωστόσο, οι επόμενες χρονιές αποδείχθηκαν... εφιαλτικές, με τον Βιλνέβ να έρχεται αντιμέτωπος με μέτρια μονοθέσια και να μην έχει πλέον κίνητρο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε επίσης για τις BAR, Renault, Sauber και BMW, και αποχώρησε από τη Formula 1 στο μέσον του 2006.

Έκτοτε, δραστηριοποιήθηκε στους αγώνες αντοχής και τις 24 Ώρες Λε Μαν, ανεβαίνοντας στο βάθρο με την Peugeot το 2008. Για τα επόμενα χρόνια περιπλανήθηκε σε αγωνιστικές διοργανώσεις χαμηλότερου βεληνεκούς. Μοιραία, τα κατορθώματά του στα πρώτα στάδια της καριέρας του έχουν υποτιμηθεί ουκ ολίγες φορές.

Montez le 🔊 et installez vous pour un tour embarqué avec Jacques Villeneuve 🇨🇦 lors d'un tour qualif au GP du Canada 2003.



Il pilotait alors une BAR 005 motorisée par un V10 Honda le RA003E, 835 ch à 18200 tr/min !



C'est Pierre Mslt qui à donné la bonne réponse en premier ! 👏 pic.twitter.com/ArzA9oCSfo February 19, 2021

Σαν σήμερα το 1995, πραγματοποιήθηκε το GP Αργεντινής για τη Formula 1. Παρά την κυριαρχία του Ντέιβιν Κούλθαρντ καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, νικητής αναδείχθηκε ο Ντέιμον Χιλ με τη Williams FW17. Ο Βρετανός εκμεταλλεύτηκε το πρόβλημα του Σκοτσέζου teammate του με το πεντάλ του γκαζιού. Στο βάθρο πλαισίωσαν τον Χιλ οι Ζαν Αλεζί με Ferrari και Μίκαελ Σουμάχερ με Benetton.

Σαν σήμερα το 2000, η πίστα της Ίμολα φιλοξένησε τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1, με το GP Αγίου Μαρίνου. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή μονομαχία του poleman, Μίκα Χάκινεν, και του Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός εκμεταλλεύτηκε το υψηλότερο φορτίο καυσίμου στη Ferrari του κάνοντας ένα μακρύτερο δεύτερο stint. Προσπέρασε τον Φινλανδό της McLaren κατά τη δεύτερη φάση των pit stops και κατέκτησε τη νίκη.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, το «παλιό» MotoGP επισκέφθηκε την Ιαπωνία για τον πρώτο από τους δύο προγραμματισμένους του αγώνες στη σεζόν, ξεκινώντας από την πίστα της Σουζούκα. Ο τοπικός ήρωας, Νόρικ Άμπε, πήρε τη νίκη στα 500cc, μπροστά από τους Κένι Ρόμπερτς Jr. και Τανταγιούκι Οκάντα. Σε όλες τις κατηγορίες κυριάρχησαν Ιάπωνες αναβάτες.

Σαν σήμερα το 2006, ο Σεμπαστιέν Λεμπ επικράτησε στον Γύρο της Κορσικής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και κατέκτησε την τρίτη νίκη του στα πρώτα πέντε events για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Γάλλος κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση του Μάρκους Γκρένχολμ της Ford και αναδείχθηκε νικητής για 29 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2017, διεξήχθη το GP Κίνας, για τον δεύτερο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Ο Λιούις Χάμιλτον αποδείχθηκε απόλυτος κυρίαρχος σε όλο το τριήμερο, κατακτώντας την pole position και τη νίκη, καταγράφοντας τον ταχύτερο και όντας στην πρωτοπορία για όλους τους γύρους του αγώνα. Αυτό ήταν το τρίτο του Grand Chelem. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ τερμάτισε στη 2η θέση για τη Scuderia Ferrari, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, «συμπλήρωσε» το βάθρο, έχοντας εκκινήσει 16ος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, φιλοξενήθηκε ο δεύτερος αγώνας της σεζόν για τους δύο τροχούς, αυτήν τη φορά στο MotoGP και την πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο της Αργεντινής. Νικητής αναδείχθηκε ο Μάβερικ Βινιάλες, συνεχίζοντας έτσι το δυναμικό του ξεκίνημα στη σεζόν με δύο συνεχόμενες νίκες. Ο Βαλεντίνο Ρόσι, τερμάτισε δεύτερος για το 1-2 της Yamaha, με τον Καλ Κράτσλοου να ολοκληρώνει το βάθρο. Στον αγώνα, οι αναβάτες της Honda, Μαρκ Μάρκεθ και Ντάνι Πεντρόζα, είχαν πτώση και τέθηκαν εκτός μάχης.

