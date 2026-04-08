Ο Τότο Βολφ της Mercedes-AMG επιβεβαίωσε πως η ομάδα του δεν θα εφαρμόσει τα δικά της «papaya rules» στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Μετά τους πρώτους τρεις αγώνες της φετινής σεζόν της Formula 1 οι Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ ηγούνται του πρωταθλήματος οδηγών. Οι δύο οδηγοί της Mercdes-AMG έχουν πάρει όλες τις νίκες στη σεζόν, με τον Ιταλό να μετρά δύο και τον Βρετανό μία.

Έτσι, έχουν θέσει σοβαρή υποψηφιότητα ώστε να είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν το φετινό πρωτάθλημα. Η W17 είναι προς ώρας το ταχύτερο μονοθέσιο του grid και αυτό δίνει την ελπίδα στους οδηγούς της γερμανικής ομάδας μπορούν να ονειρεύονται τον τίτλο.

H Mercedes δεν θα παρέμβει

Εφόσον οι Αντονέλι και Ράσελ διεκδικήσουν το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί η Mercedes αυτή την εσωτερική μάχη. Την απάντηση έρχεται να απαντήσει ο επικεφαλής και CEO της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ.

«Είμαστε μόλις τρεις αγώνες μέσα στη σεζόν. Το μονοθέσιο είναι καλό και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, δίνοντας στους οδηγούς τα εργαλεία για να κερδίζουν και να μάχονται για θέσεις. Προς το παρόν, και οι δύο είναι απολύτως ελεύθεροι να δίνουν μάχες, αρκεί να υπάρχει πάντα ένα περιθώριο μεταξύ των μονοθεσίων τους», είπε ο Βολφ.

Πράγματι, μια επανάληψη της μάχης αλά Λιούις Χάμιλτον – Νίκο Ρόσμπεργκ είναι το τελευταίο που θέλει η γερμανική ομάδα να συμβεί στους οδηγούς της.

Some of our favourite snaps from 2026 so far 📸😊 pic.twitter.com/lvSN90CajV April 6, 2026

Ο Βολφ δεν αποκλείει τις εντολές

Όσο προχωράει η σεζόν και τα πράγματα αλλάζουν στη βαθμολογία και οι μάχες είναι πιο έντονες ανάμεσα στους οδηγούς. Για το λόγο αυτό, ο Βολφ γνωρίζει πολύ καλά πως υπάρχει περίπτωση να μην μείνει άπραγος αναφορικά με τα team orders.

«Προς το τέλος της σεζόν θα δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμοί και αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. H τωρινή είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο Νίκο και ο Λιούις γνωρίζονταν από μικροί, υπήρχε μια σχέση που μετατράπηκε σε αντιπαλότητα και στη συνέχεια σε ένταση. Ήταν δύο πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες».



Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.