Στη McLaren Racing κοιτάζουν με αισιοδοξία τη φετινή αγωνιστική σεζόν και πιστεύουν πως μπορούν να ξεπεράσουν την παντοδύναμη Mercedes-AMG.

Η νέα εποχή της Formula 1 έχει μέχρι τώρα την υπογραφή της Mercedes, με τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ να έχουν πάρει όλες τις νίκες. Η γερμανική ομάδα εμφανίστηκε πιο έτοιμη από κάθε άλλη, ωστόσο σε κάθε Grand Prix που περνάει, ο ανταγωνισμός συρρικνώνει τη διαφορά.

Στην Ιαπωνία ο Τζορτζ Ράσελ ηττήθηκε από τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing και τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Μπορεί ο Βρετανός να μην είχε το κατάλληλο set-up, ωστόσο δεν είχε τη διαφορά στην απόδοση που είχε στην Αυστραλία ώστε να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό.

Η Σουζούκα άλλαξε τα δεδομένα

Στον αγώνα της Ιαπωνίας ο Όσκαρ Πιάστρι είχε την πρωτοπορία μέχρι να κάνει στάση στα pits για αλλαγή ελαστικών. Ο Αυστραλός είχε εξαιρετικό ρυθμό και έδειξε πως η McLaren έκανε σημαντική πρόοδο μετά το «κάζο» της Κίνας.

Η επίδοση αυτή έδωσε στον Πιάστρι ώθηση, καθώς πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να ξεπεράσει τη Mercedes στο 2026: «Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να τους νικήσουμε. Το είδαμε και πέρυσι: ακόμη κι αν έχεις το καλύτερο μονοθέσιο, πρέπει να το αξιοποιήσεις στο απόλυτο. Και νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά κάναμε πολύ καλή δουλειά».

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Ράσελ για μεγάλο μέρος του αγώνα: «Ήταν ενθαρρυντικό ότι μπόρεσα να κρατήσω τον Τζορτζ πίσω μου για τόσο μεγάλο διάστημα».

Η διαφορά είναι ακόμη μεγάλη

Ο Πιάστρι αναγνώρισε πως δεν αλλάζουν τα δεδομένα από τη μία ημέρα στην άλλη. Το χάσμα με τη Mercedes είναι αρκετά μεγάλο και αυτό φάνηκε για τον ίδιο στη διαφορά με την οποία έχασε από τον Αντονέλι.

«Δεν έχουμε αυταπάτες. Κάναμε τα πάντα σωστά αυτό το Σαββατοκύριακο και παρ’ όλα αυτά χάσαμε με 15 δευτερόλεπτα. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας», είπε ο Πιάστρι.

Η McLaren τώρα στρέφει την προσοχή της στο Grand Prix Μαϊάμι στις αρχές Μαΐου, εκεί όπου θα παρουσιάσει το πρώτο μεγάλο της πακέτο αναβαθμίσεων.